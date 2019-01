La Cina rivela | ' C' è una seconda donna incinta di un bambino geneticamente modificato'

Blastingnews

(Di martedì 22 gennaio 2019) He Jiankui, lo scienziato cinese che aveva già annunciato di averdegli embrioni umani, permettendo così la nascita di due gemelle teoricamente immuni all'HIV, è tornato all'opera. Dopo alcune indagini, le autorità cinesi ha confermato che ci sarebbe un'altra gravidanza già in atto che porterà alla nascita di un'OGM'. La comunità scientifica si dichiara ancora profondamente contraria, dal momento che le tecniche attualmente in possesso dei ricercatori non garantirebbero risultati perfetti e una vita ottimale per il nascituro.Il Governo cinese dichiara che nascerà un altroHe Jiankui, sempre lui, è tornato sulla scena. Lo scienziato cinese che per primo aveva annunciato di aver portato alla nascita di due gemellimodificati, sembra aver continuato le proprie ricerche. Attraverso la tecnica di editing ...