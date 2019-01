IL CONTE NON PAGA DUE PANINI AL BARISTA ' Sono nobile e mi ti compro | ti spacco la

Napoli-Lazio - Ancelotti non si acCONTEnta : “abbiamo qualità - ma voglio di più. Obiettivi? Non ci poniamo limiti” : L’allenatore del Napoli si è complimentato con i propri giocatori, non ponendo limiti alla sua squadra in vista del prosieguo della stagione Comincia bene il 2019 per il Napoli, abile a sbarazzarsi della Lazio davanti al proprio pubblico. Nonostante le assenze di Insigne, Allan e Koulibaly la formazione azzurra riesce ad avere la meglio sugli uomini di Inzaghi, costretti ad arrendersi sotto i colpi di Callejon e ...

Chi CONTEsta il sostegno non è un nemico dei poveri : T ra i commenti riguardanti il reddito di cittadinanza ce n'è uno, apparso su La Verità, che introduce una strana equazione. Secondo quanto è stato scritto su quel quotidiano, infatti, le critiche del Giornale e di altri all'assistenzialismo dei Cinquestelle sarebbero da collegare al fatto che tale elargizione di denaro pubblico non è favore dei ricchi, ma dei poveri.In sé la tesi ha i suoi quarti di nobiltà. Già Karl Marx bollava come ...

Migranti - Giuseppe CONTE : “Quando non sarò più presidente perseguirò i trafficanti da avvocato” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si dice scioccato dalla strage di Migranti avvenuta nel mar Mediteranneo, con la morte di circa 120 persone. E promette che quando non sarà più l'inquilino di Palazzo Chigi tornerà a fare l'avvocato occupandosi della lotta ai trafficanti: "Mi dedicherò al diritto penale per perseguire i trafficanti e assicurarli alla Corte Penale internazionale".Continua a leggere

Sci alpino - Discesa Cortina 2019. Nicol Delago : “Non sono CONTEnta”. Nadia Fanchini : “Perso in cima e sotto” : L’Italia non ha ottenuto un buon risultato nella Discesa libera di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Nessuna azzurra è infatti riuscita a concludere la gara nelle prime dieci posizioni. Di seguito le dichiarazioni che le nostre atlete hanno rilasciato ai microfoni della Fisi, molta delusione per Nicol Delago e per Nadia Fanchini che si aspettavano ben altro risultato. Nicol Delago: “Non ...

Gilet gialli e Battisti in carcere - Saverio Raimondo escluso da Sanremo 2019. La Rai : "La scelta non è motivata dai CONTEnuti del suo show" : Dopo le anticipazioni delle scorse ore pubblicate dal sito Blogo, in cui era data per certa la presenza di Saverio Raimondo alla 69° edizione del Festival di Sanremo, il comico ha pubblicato sul suo ...

"Mi concentro su CONTE - non sui singoli ministri" : Merkel incontra Mattarella e benedice il premier : Per la Germania l'Italia è un "partner molto importante", ma Angela Merkel nei rapporti con Roma sembra voler riconoscere solo due interlocutori: Giuseppe Conte e Sergio Mattarella. La Cancelliera ha avuto un confronto con il presidente della Repubblica a Berlino. Chi era presenta al colloquio riferisce di un incontro "sereno" e "cordiale", in cui Merkel non ha nascosto la sua stima nei confronti del premier e del Capo dello Stato. Non si ...

Mattarella in Germania. La Merkel : 'Ascolto CONTE - non i suoi ministri' : Al centro dell'incontro le prossime elezioni europee, le conseguenze che potrebbero avere i dazi dell'amministrazione Trump, la contrazione dell'economia ed anche le recenti frizioni del governo ...

Il gran giorno di CONTE - Luigi & Matteo. Ma reddito e pensioni avranno un "rubinetto" - regolato da Tria. Assente non per caso : E poi, se ci saranno più ingressi nel mondo del lavoro, ci saranno anche più soldi" aggiunge Salvini. Più Pil, più contributi. Sarebbe stato utile sentire su questo il ministro Tria. Peccato che non ...

Biathlon - Lisa Vittozzi inCONTEnibile : “non potevo andare oltre - il podio sta diventando una piacevole abitudine” : Le parole dell’atleta azzurra dopo il secondo posto ottenuto nella sprint di Ruhpolding, che coincide con il terzo podio consecutivo Lisa Vittozzi non sbaglia più un colpo. Il weekend di Coppa del mondo sulla pista di Ruhpolding è partito con il piede giusto e la sappadina ha conquistato il terzo podio consecutivo, superata nella sprint dalla sola Kuzmina. “Sinceramente non potevo fare più di così – spiega – oggi ...

Approvato il decretone - CONTE : 'Non promesse - ma progetto di cui vado fiero' : ... che ha commentato: "Questa è una tappa fondamentale per questa esperienza di governo, sono due misure che non rispondono a estemporanee promesse elettorale ma costituiscono un progetto di politica ...

Tav : CONTE - 'progetto alternativo non è sul tavolo' : Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "Un progetto alternativo" alla Tav "in questo momento non è sul tavolo. Stiamo completando l'analisi costi-benefici sul progetto esistente. Se nel frattempo dovesse emergere un'alternativa progettuale, purchè concreta e spendibile, potrà essere oggetto di una ulteriore e

Sulla Tav non c'è un progetto di compromesso sul tavolo - dice CONTE alla Stampa : La valutazione politica deve essere complessiva, dovendo ricondurre in unità gli esiti di queste valutazioni tecniche, economiche, sociali, legali'.

CONTE : "Via al reddito di cittadinanza - puniremo furbi. Sulla Tav un compromesso non è sul tavolo" : Cosa può fare l'Italia? E gli equilibri con la Francia? "La nostra politica esclude qualsiasi pretesa egemonica o neocolonialista ed è caratterizzata da un approccio inclusivo. Credo sarebbe ...

Sulla Tav non c'è un progetto di compromesso sul tavolo - dice CONTE alla Stampa : Intesa sul decretone, risolti i nodi tra Lega e M5s. Il Consiglio dei minsitri darà oggi il via libera al provvedimento 'clou' del governo gialloverde. A parlarne è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una lunga intervista a La Stampa appena tornato dall'Africa in cui affronta tutti i temi, dai programmi di governo, ai temi internazionali, alla recessione. Oggi, spiega il premier "sarà un giorno importante: approveremo ...