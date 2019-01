Domenica Live Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione aspettiamo un figlio

musicaetesti.myblog

: tre dati per due ore scarse di show solo se sei domenica live con tra poco live e ultima sorpresa. - GiacoB : tre dati per due ore scarse di show solo se sei domenica live con tra poco live e ultima sorpresa. - zazoomblog : Domenica Live Barbara D’Urso in lacrime con la sorella Eleonora - #Domenica #Barbara #D’Urso #lacrime - DaniaLovesCandy : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Qualche tempo fa il gossip aveva parlato di una possibile crisi tra. La smentita è arrivata a “” dove, la coppia si è presentata non solo per mettere a tacere il gossip, ma anche per annunciare una lieta notizia:aspettano un. Laha rivelato a Barbara d’Urso di aver scoperto per caso di essere al terzo mese di gravidanza: Un mese fa ho passato un periodo in cui non stavo molto bene, però non ero particolarmente preoccupata dopo di che una sera ho sentito il profumo che ho tanto amato, quella volta mi ha dato molto fastidio. Allora, preoccupatissima torno a casa e con uno strano sentore chiedo adi prendermi un test di gravidanza. Così ho scoperto di essere già incinta di 2 mesi.specifica che in realtà le voci di crisi sorte sul web sono arrivate dopo che la sua compagna è andata per ...