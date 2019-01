Disperso aereo con a bordo Emiliano Sala

Aereo Disperso nella Manica - a bordo il calciatore Emiliano Sala : L'articolo Aereo disperso nella Manica, a bordo il calciatore Emiliano Sala proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Disperso l'aereo con a bordo Emiliano Sala : "Ricerche sospese fino all'alba" : X Il mondo del calcio prega per Emiliano Sala Il calcio prega per Sala Boateng si presenta al Camp Nou Boateng si presenta al Camp Nou Emiliano Sala: il bomber che ha stregato Nantes Incidente aereo ...

Disperso l'aereo con a bordo Emiliano Sala : "Difficile trovare qualcuno vivo" : Sono ancora in corso, nel Canale della Manica, le ricerche dell'aereo sui cui volava l'attaccante Emiliano Sala , ma "non ci aspettiamo che qualcuno sia vivo, non sappiamo come possa essere scomparso, ...

Calcio : Disperso un aereo nella Manica - a bordo c’era l’argentino Emiliano Sala : Una bruttissima notizia per il mondo del Calcio. Ore di apprensione per quanto riguarda i compagni di squadra, gli amici e i familiari di Emiliano Sala, attaccante argentino classe 1990, che si era trasferito proprio in questi giorni dal Nantes al Cardiff. Ieri, quando il 28enne stava per raggiungere la nuova meta, pronto all’esordio in Premier League, si sono perse le tracce del suo aereo, un Piper Malibu, partito dalla Francia alle ...

Aereo con a bordo il calciatore Emiliano Sala Disperso nei cieli della Manica : Il calciatore argentino di origini italiane, Emiliano Sala , è disperso da ieri sera nei cieli della Manica . L'Aereo con a bordo l'attaccante del Cardiff City era decollato dall'aeroporto francese di ...

Disperso l’aereo su cui viaggiava Emiliano Sala - il padre in ansia : “sono disperato - nessuno mi dice nulla” : Il padre del giocatore del Cardiff, Disperso da ieri dopo un incidente aereo, ha parlato dall’Argentina Sono ore di ansia e preoccupazione, l’aereo che trasportava Emiliano Sala da Nantes a Cardiff è scomparso nella serata di ieri, uscito dai radar intorno alle ore 21. Lapresse/AFP Da quel momento in poi non si sono avute più notizie del velivolo, un Piper Malibu probabilmente caduto nella zona del faro di Casquets, dove sono ...

Premier League - Sala del Cardiff Disperso dopo un incidente aereo : Premier League Sala – Preoccupazione per Emiliano Sala: l’aereo su cui volava l’attaccante argentino di origini italiane del Cardiff City risulta scomparso dai radar mentre era in viaggio da Nantes. Secondo la polizia francese, i collegamenti tra i radar e il velivolo si sarebbero interrotti mentre l’aereo sorvolava il Canale della Manica nei pressi del […] L'articolo Premier League, Sala del Cardiff disperso dopo ...

Aereo Disperso nella Manica : Un Aereo da turismo partito da Nantes e diretto a Cardiff, con a bordo l'attaccante argentino di origini italiane del Cardiff Emiliano Sala, è scomparso lunedì sera nel canale della Manica, circa 20 ...

Aereo Disperso nella Manica - a bordo c'era il calciatore Emiliano Sala : Roma, 22 gen., askanews, - Sono ore di angoscia per Emiliano Sala, 28enne centravanti argentino di lontani origini italiane che si trovava a bordo di un piccolo Aereo da turismo considerato scomparso ...

Emiliano Sala - l’attaccante argentino Disperso con il suo aereo nei cieli della Manica : indaga la polizia : disperso. Non si hanno notizie del calciatore argentino di origini italiane, Emiliano Sala, da ieri sera sparito nei cieli della Manica. L’aereo da turismo con a bordo l’attaccante del Cardiff City era decollato dall’aeroporto francese di Nantes-Atlantique, in direzione di Cardiff. Sul velivolo c’erano altre due persone. L’aereo è scomparso dai radar nei pressi del faro di Casquets, intorno alle 21.30, circa 20 chilometri a nord dell’isola ...

Aereo con calciatore Disperso nei cieli della Manica : Il calciatore argentino di origini italiane, Emiliano Sala, è disperso da ieri sera nei cieli della Manica. L'Aereo con a bordo l'attaccante del Cardiff City era decollato dall'aeroporto francese di ...

Mondo del calcio in ansia - aereo Disperso nella Manica : a bordo un attaccante [NOME e DETTAGLI] : Sono ore di ansia per il calciatore argentino e di origine italiane Emiliano Sala, nel dettaglio l’attaccante risulta disperso da ieri sera, il calciatore era a bordo dell’aereo decollato dall’aeroporto francese di Nantes-Atlantique, in direzione di Cardiff, con Emiliano Sala anche altre due persone. L’aereo è scomparso intorno alle 21:30, riferisce la polizia di Guernesey. Si sono perse le tracce e le condizioni ...