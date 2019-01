Di Battista | Crozza a Che fuori tempo che fa | “Dichiara guerra alla Francia e poi va in

ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 gennaio 2019) L’inizio della Copertina di Maurizioin apertura di Cheche fa di Fabio Fazio su Rai1 è dedicata ad Alessandro di: “dice che la Tav è una str… Che tu, Fazio, hai la coda di paglia, dichiarae poi dice basta! Vado in India. Oh Ciccio! Questo paese non è un albergo! I 5 Stelle siete voi, non noi!”. Nell’intervento ditrova spazio anche Di Maio con la sua idea dei Navigator “Sono tutti disoccupati ma adesso vengono divisi in due gruppi: quelli disoccupati e quelli che vengono occupati per aiutare i disoccupati. Tutto ideato da Di Maio… che prima di occuparsi dei disoccupati è sempre stato… Disoccupato!“L'articolo Dia Cheche fa: “Dichiarae poi va in India? Oh ciccio, questo paese non è un albergo” proviene da Il Fatto ...