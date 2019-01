Serie A | Zapata re d' inverno | solo Sampdoria e Roma hanno segnato più gol di lui FOTO

Serie A - le quote per il capocannoniere : Zapata e Quagliarella a caccia di CR7 : Duvan Zapata e Fabio Quagliarella sono andati in rete ieri accrescendo il proprio bottino nella classifica dei cannonieri di Serie A Cristiano Ronaldo è indiscutibilmente il favorito ma dietro il portoghese la lotta al titolo di capocannoniere si accende dopo la ventesima giornata di Serie A. Duvan Zapata e Fabio Quagliarella balzano in cima alla classifica dei marcatori, entrambi a 14 reti come CR7, grazie alle prestazioni contro ...

Serie A - Zapata fa “poker” : solo tre bomber nella storia hanno fatto meglio : Duvan Zapata si è messo in luce ieri con una prestazione da urlo che ha fatto sì che l’Atalanta abbia espugnato Frosinone Il ‘poker’ servito a Frosinone dall’attaccante dell’Atalanta, Duvan Zapata, è il primo della stagione, furono 2 lo scorso anno, autori Mauro Icardi (Sampdoria-Inter 0-5) e Ciro Immobile (Spal-Lazio 2-5). In totale sono state 30 le partite in Serie A, dal 1962 ad oggi, in cui un giocatore ha ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : poker di Zapata e l'Atalanta stravince! : Risultati Serie A: la Classifica aggiornata e la diretta gol live score delle partite del primo campionato, attese oggi 20 gennaio 2019 per la 20giornata.

Serie A - Frosinone-Atalanta 0-5 : Zapata inarrestabile - quattro gol : L' Atalanta conferma di attraversare un grandissimo momento di forma e nel lunch match della 20esima giornata di Serie A dilaga 5-0 sul campo del Frosinone trascinata da un super Duvan Zapata , che ...

Serie A LIVE - i match delle 15 : Zapata - Atalanta in vantaggio! [VIDEO] : Serie A LIVE – Dopo il lunch match tra Juve e Sampdoria, continua il sabato di Serie A con le sette gare delle 15. Scontro salvezza al Bentegodi tra Chievo e Frosinone. L’Empoli, desideroso di tornare al successo, ospita l’Inter di Spalletti, che ritrova Nainggolan ma deve rinunciare a Perisic – infortunatosi nella rifinitura. All’Olimpico, la Lazio ospita il Torino di Mazzarri; l’squadra capitolina, la ...

Risultati Serie A 18ª Giornata - Quagliarella trascina la Sampdoria in Europa - Zapata ferma la Juventus : ok Lazio - ko Fiorentina : Quagliarella trascina la Sampdoria in zona Europa League, l'Atalanta ferma la Juventus grazie alla doppietta di Duvan Zapata: i Risultati dei match della 18ª Giornata di Serie A La Serie A non va mai ...

Serie A - i voti di Atalanta-Juventus : Zapata da otto - Ronaldo entra e fa gol : Grandi emozioni nel match Atalanta-Juventus, match della diciottesima giornata di Serie A giocato nel pomeriggio di mercoledì 26 dicembre. Il risultato finale di 2-2 va sicuramente stretto ai padroni di casa ma conferma la forza dei bianconeri, che, pur con un uomo in meno per l'espulsione di Bentancur, sono riusciti ad agguantare il pareggio grazie a Cristiano Ronaldo, entrato in campo nella ripresa. Il portoghese, pur giocando poco, merita ...

Serie A LIVE - le partite delle 15 : Zapata - l’Atalanta completa la rimonta! [VIDEO] : Serie A LIVE – Il boxing day di Serie A prosegue con le partite delle 15. La Juventus va a far visita all’Atalanta di Gasperini, su uno dei campi più difficili del campionato. Derby in famiglia al Dall’Ara: Pippo Inzaghi, mister del Bologna, sfida il fratello Simone, allenatore della Lazio. Fiorentina a caccia di continuità col Parma dopo la vittoria di San Siro sul Milan. completano il quadro Cagliari-Genoa e ...

Serie A LIVE - le partite delle 15 : Zapata non sbaglia dagli undici metri [VIDEO] : La Serie A scende in campo per la diciassettesima giornata in un pomeriggio che si avvicina a quello di qualche anno fa, con addirittura sei partite in contemporanea. Diverse le sfide interessanti, su tutte Milan-Fiorentina: rossoneri e viola si giocano punti importanti per l’Europa con ambizioni di diverso LIVEllo che però possono mutare in base all’evoluzione del campionato. Stesso discorso per Sassuolo-Torino, due club che ...