Risultati NBA | Doncic in tripla doppia cade contro i Bucks | uragano Thunder su New York

Risultati NBA – Belinelli ko - sorridono Pacers - Timberwolves e Clippers : sorridono Pacers, Timberwolves e Los Angeles Clippers: tutti i Risultati delle partite di NBA della notte Solo tre le partite di NBA andate in scena nella notte italiana: gli Indiana Pacers hanno mandato al tappeto i Charlotte Hornets per 120 a 95, trascinati al successo dai 21 punti di Oladipo, ben affiancato da Collison, a referto con 19 punti. Non sono bastati i 23 punti di Walker per portare alla vittoria gli Hornets. sorridono anche i ...

Risultati NBA – Rockets-Lakers - che spettacolo : Harden show - Los Angeles si arrende ad Houston all’overtime : Una nottata, quella italiana, di puro spettacolo e tanto divertimento con le sfide NBA: tutti i Risultati spettacolo e divertimento nella notte italiana con le partite di NBA. Splendida vittoria per i Charlotte Hornets che hanno mandato al tappeto i Phoenix Suns per 135-115. Ottima prestazione, tra i padroni di casa, per Walker, a referto con 21 punti, ma il miglior realizzatore del match è Booker, con ben 32 punti, accompagnati da 11 ...

NBA - i Risultati della notte : Jokic meglio di Jabbar - vincono tutte le big a Est : Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers 124-102 La sesta tripla doppia stagionale di Nikola Jokic — decisivo nella vittoria sui Cavs con 19 punti, 12 assist e 11 rimbalzi — è la n°22 della sua carriera, un ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (20 gennaio) : successi per Milwaukee - Toronto e Denver. James Harden (48 punti) trascina Houston contro i Lakers : Dieci partite in programma in questa ricca notte NBA. Favori del pronostico rispettati per Milwaukee, Toronto e Denver, che si liberano senza troppi problemi rispettivamente di Orlando, Memphis e Cleveland. Vittoria al supplementare per Houston contro i Los Angeles Lakers. successi anche per Oklahoma City a Philadelphia e per Indiana in casa contro Dallas. Grande spettacolo nella sfida più attesa tra Houston Rockets e Los Angeles Lakers, con la ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (19 gennaio) : D’Angelo Russell trascina i Nets con 40 punti. Belinelli protagonista con i suoi Spurs - problemi alla schiena per Gallinari : Sono sette le partite giocate in questa notte NBA: nessuna di esse si è conclusa al supplementare, ma molte hanno regalato battaglia fino alle ultime fasi, oltre a mostrare prestazioni individuali di primo livello. C’è la firma di Marco Belinelli sul successo dei San Antonio Spurs in casa dei Minnesota Timberwolves per 113-116: il giocatore di San Giovanni in Persiceto è protagonista del finale con cui la franchigia di Gregg Popovich ...

NBA All-Star Game 2019 – Doncic verso la prima partecipazione da capitano : i Risultati dopo la 3ª settimana di votazioni [GALLERY] : L’NBA ha pubblicato i risultati dopo la terza settimana di voazioni: Luka Doncic rischia di essere capitano alla sua prima partecipazione, Antetokounmpo e Irving si giocano il primato ad EST Il count down per le votazioni dell’NBA All-Star Game 2019 è quasi terminato. L’NBA ha pubblicato i risultati ufficiali dopo la terza settimana di votazioni e le somme dei voti (50% fan e 50% diviso fra giocatori e media) inizia a ...

Risultati NBA – Vittorie per Hornets e Lakers - non sorridono Pacers e Kings : Una nottata di divertimento e sfide appassionanti: tutti i Risultati delle partite NBA andate in scena nella notte italiana Dopo la sfida di ieri sera a Londra tra Washington Wizards e News York Knicks, vinta dai Wizards, sono andate in scena nella notte italiana altre sfide appassionanti di NBA. Bella vittoria dei Charlotte Hornets sui Sacramento Kings, per 114-95. i padroni di casa sono stati trascinati dai 23 punti di Walker, mentre per ...

Risultati NBA – Harden ne fa 58 - ma i Rockets perdono all’overtime! Belinelli batte Doncic : ok Warriors e Celtics : James Harden firma 58 punti, ma i Rockets perdono all’overtime contro i Nets. Belinelli trascina gli Spurs al successo contro i Mavericks di Doncic, vittorie per Warriors e Celtics: i Risultati dei match della notte NBA Notte di grandi emozioni e verdetti inaspettati quella appena trascorsa sui parquet NBA di tutta l’America. Guardando le statistiche dei vari giocatori in campo questa notte balza subito all’occhio un ‘58’: sono i punti che ...

