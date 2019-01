NBA – Doncic | errore di gioventù! Calcia la palla sugli spalti e viene espulso | “non

NBA All-Star Game 2019 – Doncic verso la prima partecipazione da capitano : i risultati dopo la 3ª settimana di votazioni [GALLERY] : L’NBA ha pubblicato i risultati dopo la terza settimana di voazioni: Luka Doncic rischia di essere capitano alla sua prima partecipazione, Antetokounmpo e Irving si giocano il primato ad EST Il count down per le votazioni dell’NBA All-Star Game 2019 è quasi terminato. L’NBA ha pubblicato i risultati ufficiali dopo la terza settimana di votazioni e le somme dei voti (50% fan e 50% diviso fra giocatori e media) inizia a ...

Risultati NBA – Harden ne fa 58 - ma i Rockets perdono all’overtime! Belinelli batte Doncic : ok Warriors e Celtics : James Harden firma 58 punti, ma i Rockets perdono all’overtime contro i Nets. Belinelli trascina gli Spurs al successo contro i Mavericks di Doncic, vittorie per Warriors e Celtics: i Risultati dei match della notte NBA Notte di grandi emozioni e verdetti inaspettati quella appena trascorsa sui parquet NBA di tutta l’America. Guardando le statistiche dei vari giocatori in campo questa notte balza subito all’occhio un ‘58’: sono i punti che ...

NBA - Kevin Durant dà bastone e carota a Doncic : “medie da All Star - ma è stato avvantaggiato” : NBA, Kevin Durant ha detto la sua in merito al possibile approdo di Doncic all’All Star Game nel suo anno da rookie Kevin Durant si unisce al coro di coloro i quali vorrebbero Luka Doncic all’All Star Game. Le cifre del talento sloveno non mentono ed anche Durant lo riconosce, ma l’ala degli Warriors non ha lesinato anche qualche stoccata parlando ad Espn: “Con 20 punti, sei rimbalzi e sei assist di media potrebbe ...

NBA - Durant inciampa sulla lode a Doncic : "Il segreto? Non è stato costretto a studiare" : La prima grande spallata al sistema scolastico-sportivo americano era arrivata da LeBron James. Per elogiare Leo Messi, il tre volte campione Nba aveva sottolineato come l'argentino fosse diventato pr

Luka Doncic strappa applausi anche da Steve Kerr : “è già un All-Star - sembra in NBA da 10 anni” : Luka Doncic continua a stupire tutti, anche Steve Kerr: il coach dei Golden State Warriors lo reputa già ad un livello tale da essere un All-Star Partita dopo partita, palazzetto dopo palazzetto, avversario dopo avversario, Luka Doncic non smette di stupire. L’ex Real Madrid non ha ancora compiuto 20 anni, ma gioca da veterano e si è preso i Dallas Mavericks sulle spalle, guidandoli ogni notte con 20 punti, 6.7 rimbalzi e 5 assist di ...

NBA - Luka Doncic passa l'esame dei campioni. Curry e Kerr : 'È un All-Star' : È grosso, è forte fisicamente, sa passare e giocare il pick and roll, ha esperienza in Europa: mentre il resto dei rookie erano in college, lui imparava il gioco nella seconda miglior lega del mondo. ...

NBA – L’orgoglio di DeAndre Ayton : “parlate sempre di Doncic! È fortissimo - ma io vengo sottovalutato!” : Tutti parlano di Luka Doncic e la first pick, DeAndre Ayton, è rimasto un po’ nell’ombra in questa prima metà di regular season: il centro dei Suns alza la voce DeAndre Ayton e Luka Doncic sono stati, sicuramente, i due talenti più discussi prima del Draft 2018. Il primo ha conquistato tutti grazie al suo fisico granitico e le sue incredibili doti atletiche che, secondo le esigenze dei Suns (ma anche quelle ventilate da Kings e Hawks), lo ...

NBA - Luka Doncic pazzesco nella vittoria di Dallas a Minnesota : il VIDEO del finale di gara dominato dallo sloveno : Luka Doncic continua ad impressionare tutta l’NBA, un primo anno così non si vedeva davvero da molto tempo Luka Doncic pazzesco questa notte in casa di Minnesota, dove i suoi Mavericks hanno vinto 119-115. Un successo all’interno del quale il baby fenomeno sloveno ha messo a segno 29 punti, 12 assist ed 8 rimbalzi, ma le cifre dicono poco di quanto è accaduto nel finale di gara punto a punto, nel quale Luka Doncic ha dominato ...

NBA - risultati : Harden show - chi lo ferma? Doncic incanta - Phila flop : Storico Harden continua ad abbattere record, piegando i Cavs con la tripla doppia da 43 punti, 10 rimbalzi e 12 assist. Luka Doncic è speciale: 29 punti, 8 rimbalzi e 12 assist con tanto di tripla ...

NBA 2019 - i risultati della notte (12 Gennaio) : tutto facile per Golden State e Houston. Doncic trascina ancora Dallas : Sono nove le partite della notte NBA. tutto davvero molto facile per i Golden State Warriors che demoliscono 146-109 i Chicago Bulls in una partita che era già finita al termine del primo quarto, chiuso dai campioni in carica con un parziale a loro favore di 43-17. Klay Thompson segna 30 punti, Steph Curry ne mette 28 (8 assist) e poi Kevin Durant ce ne aggiunge altri 22, mentre in casa Chicago l’unico a salvarsi è Zach LaVine, che mette a ...

NBA - Minnesota-Dallas 115-119 : Doncic All-Star di voto e di fatto - i T'Wolves cadono sotto le sue magie : per partite come questa che Luka Doncic è al secondo posto dei voti dei tifosi per l'All-Star Game, dietro solamente a LeBron James tra le ali ad Ovest. Il modo in cui ha concluso la sua prestazione ...

NBA All-Star Game 2019 – Seconda settimana di voti : resistono Doncic e Rose - ecco le scelte dei fan [FOTO] : L’NBA ha aggiornato i voti dei fan in vista dell’All-Star Game dopo la Seconda settimana di votazioni: LeBron James e Antetokunmpo ancora in testa, resistono Doncic e Rose Come ogni giovedì, l’NBA ha pubblicato un aggiornamento sulle votazioni in vista del prossimo All-Star Game. I fan sono stati chiamati ad esprimere la loro preferenza per regalare un pass per la ‘Notte delle stelle’ ai propri beniamini. ...

NBA : verso l'All Star Game - Doncic sorpassa persino Curry e l'America è ai suoi piedi : Una stagione a quasi 20 punti di media e un impatto superiore rispetto a quando giocava in Eurolega con il Real Madrid rientravano nel ventaglio dei pronostici estivi. Nemmeno il più inguaribile degli

NBA - Deandre Ayton : 'Luka Doncic è una bestia - ma perché non guardate anche me?' : ... mai nessun rookie ci è riuscito nella storia NBA ", serviranno i successi di squadra affinché il mondo si accorga del rendimento costante della prima scelta assoluta all'ultimo Draft.