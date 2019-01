huffingtonpost

: Il “neo-temporalismo” mediatico e antiamericano della Chiesa di Bergoglio - HuffPostItalia : Il “neo-temporalismo” mediatico e antiamericano della Chiesa di Bergoglio -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) In principio furono l'oro e incenso: come magi guidati dalla stella dell'audience, giornali e televisioni accorsero entusiasti al richiamodel nuovo papa, dispensando copiosi assensi e intonando gloriosi canti, lungo la scia crescente e nitida dello share, gravida di news e sorprese a ripetizione. Così, a nove mesi esatti dal conclave, Francesco fu rieletto dalla stampa, quasi per ulteriore, seconda gestazione. Uomo dell'anno. Unto e solennemente consacrato sulla cover patinata di Time, laica e postmoderna pala d'altare nel panteon secolare dei giorni nostri.Poi gradualmente il sapore acre, pungentemirra e il rumore stridente, graffiante dell'arme si sono insinuati tra le pieghe, e piaghe, dei reportage. Intervallando la luce all'ombra e annuvolando il cielo sopra la roccaforte del pontefice bairense, venuto in Urbe dai confini dell'Orbe. Dai non placet e dalle ...