Cottarelli | l’economia commette un grosso errore E Di Maio l’ha capito

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Vorrei parlare di due persone: il professor Carloe Aurelio Peccei.Il professornon abbisogna di presentazione. Persona dalla evidente correttezza e integrità professionale, oltre che competenza, lo stimo moltissimo, così come la grande maggioranza dei nostri connazionali. Aurelio Peccei pochi lo conoscono, ma è stato un grande, grandissimo italiano, un nome da Premio Nobel. Ne parlo anche in relazione a una piccola vicenda personale che mi ha portato nel 1984 a un contatto con lui che mi rimarrà sempre impresso. Fu uno dei più grandi italiani del secolo scorso; una persona poco conosciuta ma grandiosa, che aveva posto l’uomo al centro dell’Universo. Aurelio Peccei, il fondatore del Club di Roma cui si deve il libro I limiti dello sviluppo. I limiti dello sviluppo. Rapporto del System Dynamics Group Massachusetts Institute of Technology (MIT) ...