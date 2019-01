Tre morti sulla Ispica-Rosolini | cordoglio dei sindaci Incatasciato e Muraglie

OlTre cento morti in mare - Salvini non cede : Solo tre sopravvissuti su Oltre centro migranti morti in mare . A bordo del gommone naufragato nel Mediterraneo sulla rotta Libia-Italia , c'erano infatti "120 persone". Questo quanto raccontato all'...

OlTre cento morti in mare - ma Salvini non cede : Solo tre sopravvissuti su Oltre centro migranti morti in mare . A bordo del gommone naufragato nel Mediterraneo sulla rotta Libia-Italia , c'erano infatti "120 persone". Questo quanto raccontato all'...

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Naufragio vicino alla Libia - è una strage : 117 morti - tra loro anche donne e bimbi | Unhcr : "AlTre 53 vittime nei giorni scorsi" : L'imbarcazione è stata avvistata da un aereo della Marina italiana che però è dovuto rientrare per mancanza di carburante

Strage in Messico : esplode oleodotto menTre rubano carburante - almeno 20 morti : Tragedia in Messico dove almeno venti persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite in seguito all'esplosione di un oleodotto che trasportava benzina. L’esplosione sarebbe avvenuta in seguito alla perforazione illegale della conduttura, dalla quale in molti tentavano di approvvigionarsi abusivamente con dei secchi.Continua a leggere

Gommone affonda in zona Sar libica - Tre morti accertati. Aereo della Marina italiana lancia due zattere e salva tre naufraghi : Nel Mediterraneo sguarnito di navi di soccorso, un elicottero della Marina italiana ha recuperato tre superstiti del naufragio di un Gommone partito ieri sera dalla Libia con venticinque persone a ...

Influenza - 15 morti in Italia : olTre due milioni di persone colpite dal virus : Un brusco aumento dei contagi è stato registrato la scorsa settimana e sono aumentati di pari passo i casi gravi di Influenza, tra cui anche quindici decessi. Nella prima settimana del 2019, in Italia, la curva epidemica ha raggiunto il livello di incidenza di 5,3 casi per mille assistiti. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni e i giovani adulti, per un totale di circa 323.000 casi a inizio gennaio. In totale si parla di 2,5 ...

Benevento - quattro morti menTre cercavano di seminare la Polizia : Da ore una Skoda con cinque uomini a bordo era stata segnalata nella giornata di ieri alle forze dell'ordine. Molti, nella provincia di Benevento, avevano sospettato che a bordo ci fossero persone malintenzionate ed avevano chiamato i centralini del pronto intervento. La segnalazione era giusta: in nottata, nei pressi di Telese Terme, piccolo comune nei pressi del Parco regionale del Matese, l'autovettura sospetta è stata intercettata ad un ...

Himalaya : valanga sul passo carrabile più alto del mondo - Tre morti e sette dispersi : Srinagar - Una valanga si è abbattuta su un passo delle montagne dell' Himalaya uccidendo tre persone . Altre sette risultano disperse . Lo riferiscono le autorità indiane. La valanga ha colpito il ...