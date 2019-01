Stefania Crotti uccisa a martellate e poi bruciata | crolla l' ex amante del marito

Stefania Crotti - l'ex amante del marito : «L'ho uccisa - ma non ho bruciato il corpo» : Abitavano a poche decine di metri di distanza, nella stessa via. Chiara Alessandri, 44 anni, separata e madre di tre figli, è la responsabile del delitto di Stefania Crotti , sporata, con...

Stefania Crotti - un biglietto e una rosa rossa per far scattare la trappola mortale : Una vera e propria trappola, quella in cui è caduta Stefania Crotti, la donna di 42 anni uccisa e rinvenuta carbonizzata a Erbusco, Brescia,. A confessare l'omicidio è stata l'ex amante del marito, la ...