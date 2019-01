Salvini | ' Conti aperti con la Francia | da anni ospita terroristi'

"Continua un genocidio e direi al ministro Salvini : si farà un secondo processo di Norimberga e lui non potrà dire che non lo sapeva" : "Continua un genocidio e direi al ministro Salvini: si farà un secondo processo di Norimberga e lui non potrà dire che non lo sapeva". L'ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, a margine della cerimonia in ricordo del magistrato Paolo Borsellino, in via D'Amelio, in cui è intervenuta anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, commentando l'ultimo naufragio e le morti di migranti al largo delle ...

Decreto approvato : la soddisfazione di Salvini e Di Maio. Faro sui conti : 'Dalle parole ai fatti', così il presidente del Consiglio Conte. Ma l'applicazione delle riforme metterà a dura prova le finanze pubbliche con il rischio di una manovra bis -

Matteo Salvini continua a indossare la divisa della polizia e replica alle polemiche : “Me ne frego” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde alla polemica sulle divise delle forze dell'ordine che quotidianamente indossa: "Me ne frego", è la replica del vicepresidente del Consiglio durante la puntata di Pomeriggio 5. "Le indosso con orgoglio, io onoro il lavoro delle forze dell’ordine".continua a leggere

Decreto sicurezza - Conte vede l Anci. Salvini 'Non cambia di una virgola'. Tutte le divisioni in una settimana da resa dei conti : Sarà una settimana caldissima per il governo. Con incontri delicati, per il premier, già domani. E i provvedimenti bandiera di Lega e Cinquestelle che dovrebbero avere il varo definitivo. Anche se ...

Salvini e Di Maio - ecco perché il governo non cadrà (nonostante i litigi continui) : Le frasi di Giorgetti («I 5 Stelle? Come bambini viziati, se non sbattono la testa contro il muro, non ci credono») e i dubbi sui tempi di attuazione del reddito di cittadinanza. Ma nessuno può permettersi una crisi

Pelonzi : Roma continua a sbandare mentre Raggi e Salvini si scontrano : Roma – “Ancora una volta, la capitale diventa il palcoscenico per lo scontro politico tra Lega e Movimento 5 stelle. Questa volta, la pietra dello scandalo e’ la sicurezza a Roma. Raggi chiede piu’ poliziotti e Salvini le risponde per le rime. Al centro della polemica, tanto per cambiare, le sorti di una citta’ abbandonata a se’ stessa anche dal punto di vista della sicurezza, con sparatorie in strada in pieno ...

Tav - Salvini : 'Continuo a tifare per Italia che cresce e va avanti' : 'Continuo a tifare per un'Italia che cresce e che va avanti'. Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini in un'intervista con Maria Latella a Radio24. 'È curioso che alcuni giornali abbiano i ...

Banca Carige - 5 miliardi dal Governo per salvare i conti/ Ok Commissione Ue al Dl : Renzi vs Salvini-Di Maio : Salvataggio Banca Garige, Governo spinge per nuove emissioni e ricapitalizzazione: 5 miliardi di spesa, Renzi, 'vergognatevi Salvini e Di Maio'

Violenza stadi - Andrea Maestri (Possibile) : “Salvini continua ad assecondare le richieste delle frange più pericolose del tifo” : “Il pugno duro che Matteo Salvini usa contro le persone in fuga dalle guerre diventa una carezza agli estremisti delle Curve negli stadi. Il ministro dell’Interno, del resto già fotografato in compagnia di un capo ultrà condannato, continua ad assecondare le richieste delle frange più pericolose del tifo: non a caso ha annunciato il contrasto al divieto di trasferta per le partite a rischio e addirittura ha negato i cori ...

Migranti - la UE ' Sette stati pronti ad accogliere - c è anche l Italia'. Ma Salvini continua a dire di no : Matteo Salvini continua a dire di essere sordo a qualsiasi appello gli venga rivolto per sbloccare la situazione della Sea Watch e della Sea Eye ma fonti dell'Unione europea includono l'Italia nel ...

Salvini denunciato dal sindacato dei vigili del fuoco - lui risponde : "Continuerò ad indossare le divise" - Sky TG24 - : Il sindacato dei pompieri ha denunciato il ministro dell'Interno per aver vestito "abusivamente" gli abiti delle forze dell'ordine. La risposta del vicepremier: "Indosso con orgoglio questi regali, ...

Salvini spiega perché indossa le divise - e perché continuerà a farlo - : Roma, 7 gen., askanews, - 'Sono orgoglioso di aver ricevuto in dono in questi mesi giacche, magliette, cappellini e distintivi dei Vigili del Fuoco e di tutte le Forze dell'Ordine, doni che ripago con ...

[L'esclusiva] Continuano le sofferenze dei 49 migranti sulle navi delle ONG - ma Salvini non molla : I numerosi appelli per o far sbarcare i migranti che da giorni sono bloccati sulla Sea Watch e Sea Eye non hanno sortito nessun effetto. Il titolare del Viminale ha infatti ribadito: "Quanti ne ...