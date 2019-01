Napoli | Rog ai saluti | andrà via in prestito Ecco le interessate

Napoli-Zurigo - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : Il Napoli affronterà lo Zurigo nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019, i partenopei sono stati fortunati e hanno pescato la squadra svizzera che è abbondantemente alla portata. I ragazzi di Carlo Ancelotti partiranno con tutti i favori del pronostico dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League e proveranno a farsi strada nella seconda competizione per importanza: l’andata si giocherà in terra elvetica, ...

Napoli : si chiude per Rog al Siviglia : Secondo il Corriere dello Sport il Napoli ha trovato l'accordo per la cessione in prestito con diritto di riscatto di Marko Rog al Siviglia . La chiave è proprio il riscatto unico dettaglio ancora da limare fra i due club che ...

Napoli - a centrocampo si cambia : uscirà Rog - ma occhio ad Almendra : Marko Rog, LaPresse Al centro del mercato del Napoli ci sono innanzitutto i... centrocampisti. Del resto, ci sarà tempo per pensare agli altri reparti perché il futuro della difesa dipenderà da quello ...

Napoli - trovata la formula per la cessione di Rog : Come riporta la Gazzetta dello Sport : ' Marko Rog ha chiesto di andare a giocare altrove, per ritrovare un po' di continuità. Ancelotti ha deciso di accontentarlo e il diesse ne sta trattando la cessione col Siviglia . L'...

Programma Coppa Italia - si comincia con Milan-Napoli il 29 : Roma, 16 gen., askanews, - la Lega Serie A ha ufficializzato date e orari dei quarti di finale della Coppa Italia. Il big match Milan-Napoli è in Programma al Meazza il 29 gennaio alle 20.45, poi il ...

Coppa Italia - ecco il programma - Milan-Napoli il 29 gennaio alle 20.45 : Completato il quadro delle otto migliori di Coppa Italia 2018-2019, la Lega Serie A ha ufficializzato date e orari dei quarti di finale del torneo. Gare in casa per le due milanesi. Il big match Milan-Napoli aprirà le danze al Meazza martedì 29 gennaio alle 20.45, poi il 30 gennaio andranno in scena Fiorentina-Roma (ore 17.30) eAtalanta-Juve (20.45). Inter-Lazio chiuderà invece i quarti il 31 gennaio alle 21. Milan e Napoli si affronteranno ...

Ancelotti : «Il Napoli ha costruito un progetto vincente - voglio calciatori non soldati» : «È cambiato anche il linguaggio» “La gestione del gruppo e delle risorse umane in un top club dagli anni Novanta ad oggi” è il titolo della lezione che Carlo Ancelotti ha tenuto oggi all’università Luigi Vanvitelli. Molti i temi toccati. Particolarmente interessante la seconda parte con le domande del pubblico. Ho iniziato a lavorare nel ’95 come allenatore alla Reggiana, la squadra della mia zona, con sedici giocatori e un totale di ...

Napoli - Marko Rog va al Siviglia : “prestito - niente opzioni per il diritto di riscatto” : Napoli, Marko Rog lascerà la squadra di mister Ancelotti per volare al Siviglia dove avrà di certo maggiore spazio Marko Rog si unirà presto al Siviglia. Il calciatore aveva mercato anche in Serie A, ma il Napoli ha trovato l’accordo col club spagnolo sin da questo mese di gennaio, con i partenopei che vogliono un prestito secco senza opzioni. Intervistato dagli spagnoli di Abc Siviglia, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha ...

Milan-Napoli - quarti Coppa Italia : programma - orario e tv. Data e calendario : La tre-giorni dedicata agli ottavi di finale della Coppa Italia 2018/19 ci ha regalato un turno successivo quanto mai succoso, con quattro match tutti di altissimo livello. Nella parte alta del tabellone, infatti, vivremo un interessantissimo Milan-Napoli, con i rossoneri che cercheranno di ripercorrere il cammino dell’anno scorso (che li portò alla finale, poi persa per 4-0 per mano della Juventus) ma dovranno vedersela contro i ...