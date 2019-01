Il casco 2017 di Bottas e uno sguardo al suo 2019

Da Centauria il casco 2017 di Kimi Raikkonen : Prosegue la collezione firmata Centauria “I caschi dei più grandi piloti di sempre“, un’opera esclusiva dedicata ai protagonisti della F1. Da Senna e Villeneuve, passando per Schumacher, fino ad arrivare ai giorni nostri, con Hamilton e Vettel e tanti loro colleghi, perfette riproduzioni in scala 1:5 che raccontano i piloti e le stagioni in cui […] L'articolo Da Centauria il casco 2017 di Kimi Raikkonen sembra essere il primo ...