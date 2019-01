Federico Bernardeschi | niente festa per la Supercoppa Chiuso in bagno per scherzo de Le

Calcio - Federico Bernardeschi lascia il ritiro della Nazionale. Problemi agli adduttori : Federico Bernardeschi è stato costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale a Coverciano a causa di un problema agli adduttori. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante juventino ha fatto le valigie e dunque non giocherà la sfida contro il Portogallo valida per la Nations League (sabato 17 novembre a San Siro). Il giocatore sembrava essere completamente recuperato come aveva dichiarato il CT Roberto Mancini e invece non riuscirà a ...