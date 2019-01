Crotone | settimana di acquisti | in arrivo Pettinari e Mraz RUMORS

Blastingnews

: Crotone, Focus ‘Ndrangheta: l’attività svolta nell’ultima settimana dalla Polizia di Stato - lameziainstrada : Crotone, Focus ‘Ndrangheta: l’attività svolta nell’ultima settimana dalla Polizia di Stato - SoloLecceIT : IN DIRETTA! INIZIA IL FINE SETTIMANA GIALLOROSSO! NOI CI SIAMO!!! - AndreaMinali : @tommandrea @FBiasin Quindi doveva farlo calciare secondo te? La settimana prima la Lazio a Crotone non perde perch… -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Prima gara del nuovo anno mandata agli archivi in casa. La formazione rossoblu non è riuscita ad andare oltre allo 0-0 nel match disputato sabato 19 gennaio allo Stadio Comunale "Ezio Scida" contro il Cittadella. Una gara caratterizzata dall'equilibrio con un risultato finale che soddisfa solamente a metà la formazione calabrese che continua a rimandare l'appuntamento con la vittoria con i tre punti casalinghi che mancano dalla sfida di ottobre contro il Padova. Una penultima posizione in classifica che non lascia tranquilli tifosi e società in casa calabrese con lo staff attento ai possibili risvolti di mercato e che conta di poter ufficializzare nella nuovaalmeno tre rinforzi. L'obiettivo è ingaggiare elementi che possano essere utili alla causa e che possano permettere al tecnico Giovanni Stroppa maggiori soluzioni già dalla sfida esterna contro il Foggia.Si ...