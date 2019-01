Inter-Sassuolo senza gol

Calcio - Inter-Sassuolo 0-0 - Serie A 2018-2019 : gli emiliani spaventano i nerazzurri ma sparano a salve per un punto a testa giusto : Si apre con uno 0-0 il 2019 di Inter e Sassuolo. Al Meazza di Milano, per l’occasione impreziosito da diverse migliaia di bambini dopo la squalifica e la decisione di giocare a porte chiuse dopo i fatti di Inter-Napoli, la partita è avvincente e ricca di occasioni. I nerazzurri steccano contro i nero-verdi, che per lunghi tratti del match dettano legge in campo. Handanovic migliore in campo per i padroni di casa, con Icardi che non ha ...

L'Inter non sfonda contro il Sassuolo : pareggio a reti bianche al Meazza : L'Inter di Luciano Spalletti ci prova fino alla fine contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi ma non riesce a sfondare il muro eretto dai neroverdi: finisce così 0-0 al Meazza. In un San Siro chiuso al pubblico per via della squalifica dopo i cori razzisti a Koulibaly, ma con circa 10.000 bambini delle scuole calcio, i padroni di casa non sono riusciti ad avere la meglio dei neroverdi che hanno giocato una buona partita ed hanno meritato il punto. ...

Inter-Sassuolo termina a reti inviolate - i neroverdi dominano al Meazza : Torna la Serie A con il primo impegno in campionato dei nerazzurri nel 2019: allo stadio “Giuseppe Meazza” si gioca Inter-Sassuolo, 20^ giornata, la prima del girone di ritorno.L’Inter di Spalletti non riesce ad andare oltre al pareggio, ma la squadra di De Zerbi meriterebbe qualcosa in più.Primo TempoEcco il calcio d’inizio: primo pallone giocato dalla formazione emiliana. Forza ragazzi, forza Inter! Subito nerazzurri ...

VIDEO Inter-Sassuolo 0-0 - Highlights della partita. Il Sassuolo spaventa i nerazzurri - pareggio giusto : Si apre con un sofferto 0-0 il 2019 dell’Inter. I nerazzurri, infatti, impattano in casa con un Sassuolo che, come sempre, rende la vita complicata alla formazione di Spalletti. Sono proprio gli emiliani ad avere le occasioni migliori, con Berardi, Boateng e Boga, mentre l’Inter fatica a mettere in azione le proprie frecce, con Icardi che, letteralmente, non la tocca mai. Un punto a testa che non soddisfa i padroni di casa, perchè ...

Inter-Sassuolo 0-0 - gli emiliani imbrigliano ancora Spalletti : Nella San Siro riempita solo da bambini in festa i nerazzurri non riescono ancora una volta a superare la loro «bestia nera», che nel finale sfiora il colpaccio con Bourabia

Inter-Sassuolo a reti bianche : Handanovic “salva” i nerazzurri - a San Siro oggi ha vinto la Brothers Universally United : Inter e Sassuolo hanno chiuso il programma del sabato della prima giornata di ritorno del campionato di Serie A Inter e Sassuolo si sono date battaglia in un San Siro “anomalo” nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Si è giocato a porte parzialmente chiuse, con 10.000 bambini a riempire gli spalti dello stadio Meazza dopo i ben noti fatti relativi al razzismo. E’ stata una gara molto equilibrata, ...

Inter-Sassuolo - 10 mila bambini a San Siro per la campagna 'BUU' contro le discriminazioni. FOTO : ... 'BUU', Brothers Universally United Inter-Sassuolo, LA CRONACA LA campagna DELL'INTER contro OGNI DISCRIMINAZIONE

