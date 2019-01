Fognini e Giorgi eliminati

Australian Open - dopo Fognini - sconfitta la Giorgi. Italiani eliminati : Camila Giorgi sconfitta al terzo dalla Karolina Pliskova. Anche Fognini fuori, eliminato in 4 set da Pablo Carreno Busta. - Finisce in due ore e mezza il sogno di Fabio Fognini eliminato al terzo ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : l’Italia si aggrappa a Camila Giorgi e Fabio Fognini. In campo anche Djokovic : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata degli Australian Open 2019 di tennis. Sul cemento di Melbourne (Australia) una giornata decisamente interessante che andrà a definire il quadro dei qualificati agli ottavi di finale del tabellone maschile e femminile. In campo due azzurri: Fabio Fognini e Camila Giorgi. Il ligure si giocherà le proprie chance contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta mentre la 27enne nativa di Macerata ...

Australian Open 2019 : Fabio Fognini e Camila Giorgi - due impegni diversi per cercare gli ottavi di finale : A distanza di poche ore, le ultime due presenze italiane nei due tabelloni degli Australian Open 2019 si giocheranno l’accesso agli ottavi di finale. Fabio Fognini e Camila Giorgi sono attesi da impegni completamente differenti per genere di tennis giocato: lui dovrà vedersela con lo spagnolo Pablo Carreno Busta, lei con la ceca Karolina Pliskova. Fognini, programmato come terzo match, attorno alle 5, sulla 1573 Arena, ha in Carreno Busta ...

Australian Open 2019 : Djokovic si mostra in forma - la Halep meno. Zverev - quanti rischi! Le speranze di Fognini e Giorgi : La quarta giornata degli Australian Open, sebbene avara di sorprese veramente grandi, regala molti spunti sui quali soffermarsi, visti i problemi di più d’un giocatore in entrambi i tabelloni prima di approdare al terzo turno. C’era curiosità per capire a che punto fossero Novak Djokovic e Jo-Wilfried Tsonga nei loro diversi obiettivi (la vittoria finale per il serbo, il ritorno a buoni livelli per il francese). Le risposte sembrano ...

