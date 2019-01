Vola a New York VF Corporation

Vola a New York State Street : Prepotente rialzo per State Street , che mostra una salita bruciante del 2,24% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

Io sono Mia - parla Adriano Aragozzini : “Nessun garante fu necessario per far partecipare Mia Martini al Festival. Semmai gli artisti la evitavano - alcuni non vollero Volare con lei a New York” : Il film Io sono Mia (al cinema dal 14 gennaio e in tv da febbraio) sarà un modo per chiedere scusa a Mia Martini delle ingiustizie subite e per riaccendere i riflettori su una grande artista. Per anni la cantante di Cardano al Campo ha dovuto combattere contro quella voce infamante secondo cui portava iella. La sorella Loredana Bertè ha ricordato così la sua partecipazione al Festival di Sanremo 1989, un episodio chiave all’interno del ...

Il pranzo è servito : le tante fake news propinate a taVola! : C’è poco da fare,basta poco, qualcuno che si alza di buon mattino rilasciando in rete o col passaparola una sonora fesseria ed in breve tempo quella che oggi amiamo tanto definire una fake news diventa una notizia virale e degna di rigore scientifico. E’ il pericolo che oggi corriamo con Internet, che per la verità ha colpe relative in questo circolo vizioso che si instaura, visto che ieri, quando Internet non esisteva, c’erano le legende ...

Nasa : la sonda New Horizons ha sorVolato Ultima Thule - il più lontano corpo cosmico mai osservato : E' la prima volta che un dispositivo spaziale esplora un oggetto lontano 6,4 miliardi di chilometri dalla Terra

New Horizons ha sorVolato Ultima Thule - la sua meta ai confini del Sistema Solare : “Una notte che nessuno di noi dimenticherà mai” : Come da programma, la sonda New Horizons ha sorvolato Ultima Thule, la sua meta ai confini del Sistema Solare. Si tratta del flyby più lontano nella storia dell’esplorazione spaziale: la sonda NASA New Horizons ha sorvolato il piccolo mondo ghiacciato distante dalla Terra più di 6,4 miliardi di km, il luogo più distante mai esplorato, ai margini del Sistema Solare, chiamato Ultima Thule. Noto come MU69 2014 l’oggetto spaziale ha più o meno ...

