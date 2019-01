Sant' Antonio | benedizione e controlli medici per gli amici a quattro zampe

Cippo di Sant'Antonio - è guerriglia : rifiuti a fuoco e sassi sui pompieri : Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Dante hanno bloccato e denunciato in stato di libertà quattro minorenni con età compresa tra i 14 e i 17anni per i reati di danneggiamento aggravato,...

Cippo di Sant'Antonio - è guerriglia : rifiuti a fuoco e sassi sui pompieri : Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Dante hanno bloccato e denunciato in stato di libertà quattro minorenni con età compresa tra i 14 e i 17anni per i reati di...

Sant’Antonio - Coldiretti : SOS Fattoria Italia - scomparsi 1 - 7 milioni di animali : Addio alla vecchia Fattoria in Italia dove sono scomparsi 1,7 milioni tra mucche, maiali, pecore e capre negli ultimi dieci anni. E’ la Coldiretti a lanciare l’allarme in occasione di Sant’Antonio Abate, il Patrono degli animali, in Piazza San Pietro a Roma dove per l’occasione sono arrivate mucche, asini, pecore, capre, galline e conigli delle razze più rare e curiose salvate dal rischio di estinzione. Una tradizione popolare – spiega ...

Sant’Antonio - Coldiretti : animali domestici in una famiglia su 3 : Una famiglia italiana su tre (32%) ospita in casa almeno uno o più animali da compagnia, che in molti casi diventano veri e propri componenti del nucleo familiare, tanto da rinunciare a uscire la sera o ad andare in vacanza per non lasciarli soli o permettergli addirittura di dormire nella camera da letto. E’ quanto emerge dal Dossier “Gli animali nelle case e nelle fattorie degli italiani nel 2018” presentato in occasione di Sant’Antonio Abate, ...

Sant’Antonio abate - oggi è il tuo giorno e quello del maiale : Sant’Antonio abate, oggi è il tuo giorno e quello del maiale, tuo celeberrimo attributo. Potrei inneggiare all’insieme dei salumi e invece no, farò una distinzione organolettico-morale: viva l’umile salsiccia, abbasso il superbo culatello. Quest’ultimo è un salume magro, sinonimo di secco, dalla sta

17 Gennaio 2019 - Sant’Antonio Abate : le più belle IMMAGINI - FRASI e VIDEO per gli auguri di buon onomastico : 1/44 Da YouTube ...

Cippi di Sant'Antonio e rischio roghi - la I Municipalità lancia l'allarme : «Domani come ogni anno si verificheranno i cosiddetti Cippi di Sant'Antonio, con cosiddette baby gang intente a bruciare alberi di Natale ed ogni tipo di masserizia infiammabile...

Novoli : un falò gigante per festeggiare Sant'Antonio Abate : Le strade del centro storico sono decorate da grandi luminarie colorate e sono in programma, per giovedì 17 spettacoli pirotecnici, laboratori didattici nel Parco del Negramaro, concorsi di cucina, ...

Sant'Antonio Abate : storia - arte e tradizione ad Acquapendente : Nel pomeriggio poi viene l'effige vene portata nella chiesa del Santo Sepolcro con una sfilata e una serie di spettacoli, dopo aver fatto tappa nella chiesa di Sant'Agostino per la celebrazione della ...

Bagnaia fa festa intorno al Focarone di Sant'Antonio : Un'ora dopo, l'apertura degli stand gastronomici con cena tipica in piazza a base di piatti locali e il via agli spettacoli con la musica di Enrico Capuano & Tammurriata Rock, So What, Inna Cantina e ...

Sant'Antonio a Giarratana : giovedì Triduo Diacono Agostini : Sant’Antonio Abate, a Giarratana festeggiamenti al via con la traslazione del simulacro sull’altare maggiore giovedì il Triduo dal Diacono Agostini

La Reggina torna al Sant’Agata - Antonio Girella a CalcioWeb : “accordo trovato subito - la nuova società punta in alto” : E’ una giornata storica per la Reggina. Oggi è il compleanno del club amaranto, 105 anni di storia ma soprattutto un futuro che si preannuncia pieno di soddisfazione. In poco tempo il club è passato dall’inferno al Paradiso, prima il serio rischio fallimento, poi l’arrivo dell’imprenditore Luca Gallo, nella giornata di ieri è andato in scena il closing, poi è arrivata l’ufficialità di un progetto che si ...

WhatsApp Gold e a pagamento? No - sono ancora le solite catene di Sant’Antonio : In questi giorni stanno tornando a circolare nuove bufale su una fantomatica versione Gold di WhatsApp e sul pagamento dei messaggi, ma è tutto falso. L'articolo WhatsApp Gold e a pagamento? No, sono ancora le solite catene di Sant’Antonio proviene da TuttoAndroid.

È stato trovato un accordo per evitare il licenziamento dei giornalisti del “Messaggero di Sant’Antonio” : Il Messaggero di Sant’Antonio, mensile pubblicato dalla casa editrice proprietà dei frati della Basilica di Sant’Antonio di Padova, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per evitare il licenziamento di tutti e otto i giornalisti che compongono la redazione. «Le