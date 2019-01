Mi prendo tre mesi per stare con mio figlio | fumettista contro le norme

Duecento macchinisti e capitreno prendono il treno in Lombardia : La compagnia trenord, che gestisce il traffico ferroviario in Lombardia, assume 200 persone nei due ruoli di capotreno e di macchinista. Il macchinista deve garantire alla clientela un viaggio ...

Lascia la polizia e si trasferisce in Norvegia : «prendo tremila euro al mese - in Italia non torno» : ... iniziò a guardarsi intorno: 'Era mortificante non arrivare a fine mese - ricorda - in Norvegia c'erano incentivi per i giovani, ma anche per mettere al mondo figli'. A marzo 2013 parte dunque per il ...

I cinesi si prendono le nostre terre : Adesso i cinesi che vivono in Italia hanno deciso d'investire pesantemente nel settore agricolo. Per l'onorevole Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia "non sono mai stati contrastati". Stiamo parlando di quelle persone di origine asiatica che, in Toscana come in altre regioni d'Italia, hanno sì iniziato a puntare tutto sull'agricoltura, quindi sull'acquisizione dei terreni presenti nel Belpaese, ma attraverso procedure e metodi che non ...

Gf Vip - Stefano e Benedetta sorprendono : “Siamo andati oltre” : Stefano Sala e Benedetta Mazza, confessioni importanti al Gf Vip 2018 Si continua a parlare di Benedetta Mazza e Stefano Sala. Dal primo giorno in cui hanno messo piede nella Casa del Grande Fratello Vip 3, non si sono separati mai un attimo. E, di frequente, hanno persino dormito insieme. Nello stesso letto. Ci sono […] L'articolo Gf Vip, Stefano e Benedetta sorprendono: “Siamo andati oltre” proviene da Gossip e Tv.

Assolta Virginia Raggi : «Spazzati via due anni di fango». Grillo : «Colpisci forte mentre riprendono fiato» : Per il tribunale il fatto non costituisce reato. La sindaca era imputata di falso nel caso della nomina di Renato Marra al vertice del dipartimento Turismo del Campidoglio. In aula il marito, Andrea Severini. Di Maio: «Contento di averti sempre difesa»

Beppe Grillo esalta e spinge la Raggi : “Adesso colpisci forte mentre riprendono fiato” : Beppe Grillo pronto a spingere Virginia Raggi a proseguire e colpire con più forza adesso “colpisci forte mentre riprendono fiato”. Così su Facebook Beppe Grillo. Il fondatore del M5s commenta l’assoluzione del sindaco di Roma, Virginia Raggi. “La speranza che il primo sindaco non lottizzato di mafia capitale fosse ‘come tutti gli altri’ ha nauseato le ultime giornate del processo a Virginia che ha ricevuto ...

