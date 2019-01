La trappola del reddito | ​tagli per chi non spende

Spagna - bambino intrappolato nel pozzo - l'ira del padre : 'Non si fa nulla per salvarlo' : In Spagna continua la corsa contro il tempo per salvare il piccolo Yulen, il bimbo di due anni e mezzo caduto nel pozzo a Totalan (Malaga) domenica scorsa. Il pozzo è profondo 110 metri e ha il diametro di circa venticinque centimetri. Centinaia di persone stanno lavorando ininterrottamente da oltre quaranta ore, ma le condizioni fisiche del bambino sono del tutto ignote. Anche i genitori di Yulen assistono alle operazioni di soccorso. Il padre ...

Spagna - bimbo intrappolato nel pozzo : si scava tunnel parallelo - in tv la rabbia del papà : Il piccolo Yulen, di 2 anni, è caduto domenica in un pozzo lungo 110 metri, di 25 centimetri di diametro, a Totatlan, in Spagna. Si lavora senza sosta nella speranza di salvarlo ma non si conoscono le condizioni del bambino. Il papà disperato: “Sa cosa significa un'attesa di 30 ore aspettando che tirino fuori tuo figlio?”.Continua a leggere

Calcio - Serie D - 19a giornata. Sanremese a caccia del colpo : c'è la trasferta-trappola sul campo della Folgore Caratese - ore 14.30 - : Potrete seguire la sfida tra Folgore Caratese e Sanremese nella nostra web cronaca Live su Rivierasport.it

Pensioni - il piano di Luigi Di Maio per far crollare Salvini su quota 100 : la trappola prima del voto : La guerra sotterranea nel governo tra Lega e M5s rischia di stravolgere alcuni pilastri come reddito di cittadinanza e quota 100, con i leghisti sul piede di guerra per i continui assalti grillini ai provvedimenti che più stanno a cuore agli alleati di governo. In vista delle prossime Europee, ogni

Vertici M5s nella trappola del pallottoliere : "Processata dai probiviri? Non ho paura di niente". E poi ancora: "La sollevazione dei sindaci contro il decreto Sicurezza è comprensibile". La senatrice M5s Paola Nugnes in attesa di giudizio, di sapere cioè se sarà espulsa o no dal Movimento, continua a provocare i Vertici pentastellati. I quali, a loro volta, tengono il punto e dicono che sia lei sia Elena Fattori "rischiano molto" e che avrebbero quindi pochi margini per ...

Artigiani sotto scacco nella trappola del digitale : Bella la rivoluzione digitale , sempre che non diventi l'ennesima via crucis. Se le aziende più strutturate non avranno troppi problemi ad affrontare questa nuova incombenza, il discorso cambia per le ...

Una Vita - trama del 1 gennaio : Elvira potrebbe essere viva - la trappola di Ursula : Appuntamento con le anticipazioni della soap Una Vita riguardanti la puntata che vedremo in onda martedì 1 gennaio 2019, eccezionalmente in prima serata su rete 4. La soap opera iberica durante queste festività natalizie ha subito alcuni cambiamenti nella programmazione e come abbiamo visto non andrà in onda né sabato 29 né lunedì 31 dicembre. Torna quindi a tenerci compagnia il primo giorno dell'anno con ricchi colpi di scena, nel serale di ...

Tria alla Commissione Bilancio : 'La Manovra consentirà di uscire dalla trappola della bassa crescita - stimolerà i consumi e spingerà gli ... : 'Il miglior risultato possibile sia dal punto di vista economico finanziario che politico, un risultato che conferma gli obiettivi fondamentali di riforma e politica economica del governo e li riconduce ad un livello di deficit più basso di quello preventivato'. E' quanto ha detto, riferendosi all'accordo sulla Manovra raggiunto con la Commissione Ue, il ...

Terremoto a Catania - tre cuccioli di cane intrappolati dopo il crollo di una casa : l’intervento dei Vigili del fuoco : Il personale Usar dei Vigili del fuoco è intervenuto a Zafferana Etnea (Catania), uno dei comuni più colpiti dal Terremoto, per il salvataggio di tre cuccioli di cane, rimasti intrappolati dal crollo di un solaio in via Vittorio Emanuele 29, a seguito del sisma di magnitudo 4.8 che ha colpito il catanese. La proprietaria ha chiamato i Vigili del fuoco sentendo i guaiti dei cani che provenivano dalla sua abitazione. I cuccioli sono stati ...

Terremoto Catania - i vigili del fuoco salvano tre cuccioli di cane intrappolati tra le macerie : Una bella notizia arriva dai luoghi colpiti dal sisma in Sicilia. A Zafferana la padrona dei tre cagnolini ha sentito i tre cuccioli abbaiare: sul posto sono intervenuti gli specialisti dei vigili del fuoco che hanno estratti sani e salvi i tre cagnolini. L'intera operazione è stata documentata con foto e video dal comando provinciale dei pompieri.Continua a leggere

Anticipazioni Il Segreto : Adela cade nella trappola dello stalker e finisce in coma : Le Anticipazioni de "Il Segreto" ci svelano che nelle prossime settimane le vicende legate ad Adela subiranno una svolta imprevista. Negli ultimi episodi trasmessi su Canale 5, i telespettatori hanno visto la moglie di Carmelo ricevere dei biglietti anonimi contenenti delle minacce alle quali la donna inizialmente non ha dato peso. Sarà grazie ad Irene e Severo che il marito Carmelo verrà a conoscenza della vicenda e, preoccupato, metterà sotto ...

Manovra - torna la trappola della web tax. L’Italia (arretrata sul digitale) tassa il futuro : E anche quest’anno è tornata, puntuale come un cinepanettone o un tormentone estivo fuori stagione: la web tax è spuntata all’improvviso nella Manovra finanziaria di fine anno. E non rassomiglia all’ormai mitologica figura della web tax nata tanti tanti anni fa con l’idea di richiamare quattro o cinque giganti della rete al pagamento delle tasse anche nel nostro Paese. Si chiama imposta sui servizi digitali da chiunque erogati, che si tratti di ...

Vi racconto la trappola energetica - non solo - del governo M5S-Lega : È una riedizione moderna del famoso adagio "botte piena e moglie ubriaca", nel senso che volgiamo un mondo pulito e un clima non "riscaldato", ma continuando a consumare energia come prima. L'ex ...

"Le mie 12 ore intrappolata nella grotta". Il racconto della speleologa salvata dai soccorritori : Ha rivisto la luce ieri, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 12 ore a 100 metri di profondità, scivolata dentro una grotta fra i monti delle Madonie. Questa la storia di Giusy Campo, ragioniera part time di 42 anni con la passione della speleologia. Sabato pomeriggio era scesa in escursione con altri sette amici, poi la drammatica disavventura che oggi Giusy racconta a il Corriere della Sera.Era un'escursione già ...