Gilet gialli | Francia si prepara a decimo atto proteste

Gilet gialli e Battisti in catene - Saverio Raimondo escluso da Sanremo 2019 : Dopo le anticipazioni delle scorse ore pubblicate dal sito Blogo, in cui era data per certa la presenza di Saverio Raimondo alla 69° edizione del Festival di Sanremo, il comico ha pubblicato sul suo ...

Nasce l'app dei Gilet gialli : ANSA, - PARIGI, 18 GEN - A due mesi dalla prima mobilitazione nazionale del 17 novembre Nasce 'GJ-France', l'applicazione per Android dei gilets Jaunes. Lo annuncia su Facebook Maxime Nicolle, meglio ...

Il Papa attacca i Gilet gialli Francesco cala la maschera : La vera natura di Papa Bergoglio emerge da un puzzle che dal 2012 si va completando in ogni suo aspetto. Nell’ultimo numero de La Civiltà Cattolica, che di fatto è l’organo ufficiale del Vaticano ancor più dell’Osservatore Romano, c’è un articolo a firma di Marc Rastoin, biblista e professore, che svela molte cose che finora si erano solo intuite, ma che ora sono nero su bianco. Segui su ...

Macron propone stretta antimigranti per accattivarsi i Gilet gialli : Il presidente francese Macron ha in questi giorni annunciato, al fine di placare la rabbia dei 'gilet gialli' , una ' stretta anti-immigrati '. In vista del 'dibattito pubblico' tra il capo dello ...

Gilet gialli - accuse alla polizia : 'Proiettili di gomma hanno reso disabili 17 manifestanti' : Jacques Toubon, il cosiddetto 'Défenseur des droits' - un'autorità giuridica indipendente che in Francia veglia al rispetto dei principi fondamentali - chiede di sospendere l'uso degli LBD, le armi ...

"Gilet gialli? È stato Putin" : riecco il grande alibi delle élite che hanno sbagliato tutto : C'è l'usura generata dal bisogno di conferme identitarie in un mondo in frenetico mutamento, venata di paure, come ben dimostra l'ossessione europea per i migranti. E c'è il logorio di una società ...

Brexit : imprenditore - 'passo indietro? Qui peggio che Gilet gialli...' (2) : (AdnKronos) - Nessuna preoccupazione dunque per il no di ieri di Westminster, anche nel caso in cui l'Inghilterra fosse costretta a un 'No Deal'. "Qualche problema potrebbe crearsi per la fatturazione delle mie aziende - dice - ma la soluzione potrebbe essere ottenere in Estonia, paese membro dell'U

La lettera di Macron ai francesi per fermare i Gilet gialli respinta al mittente : È come un maestrino che ha dato i compiti a casa ai suoi allievi. È il commento più irriverente che si è beccato il presidente Macron per la lunga lettera (una paginata intera di quotidiano che, infatti, non tutti hanno osato pubblicare integralmente rimandando ai siti e ai social) indirizzata lunedì 14 gennaio ai francesi, "Mes chers compatriotes", per invitarli a rispondere a 32 quesiti (32!) sui quattro ...

Da Macron ai Gilet gialli - come è cambiata la strategia dei Cinque stelle in vista delle europee : L'obiettivo è trovare forme di organizzazione politica diverse da quelle tradizionali, capaci di rappresentare gli interessi delle componenti della società fino a oggi poco rappresentate e tutelate». ...

E i "Gilet gialli" avranno il loro film : Altro che lebbrosi, come li chiama il presidente francese Emmanuel Macron, temendoli come la peste. È gente da cinema, piuttosto. Gente importante, che fa scalpore. Perciò adesso i "Gilet gialli", che formano il movimento popolare capace di mettere a ferro e a fuoco la Francia impoverita e rabbiosa dei nostri giorni, avranno un docufilm. S'intitola J'veux du soleil! (Voglio un po' di sole!) quest'opera destinata a far discutere e che il deputato ...

SPY FINANZA/ Brexit - il fantasma dei Gilet gialli sul voto di Londra : Oggi il Parlamento di Londra voterà sull'accordo relativo alla Brexit. Una scelta su cui grava la presenza di un fantasma

Gialli - ma anche arancioni - azzurri e rossi : i colori dei Gilet e le istanze rivendicate : «È un modo di distinguersi dal 'Palazzo', di differenziare la propria proposta politica. Naturalmente c'è anche un effetto contagio». I gilet rossi in Tunisia Un effetto contagio che si è manifestato ...

Gilet gialli - Macron scrive ai francesi e apre il «Grande dibattito» : Emmanuel Macron cerca di riprendere l'iniziativa. Senza cedimenti sulla politica svolta finora. Martedì 15, insieme a 80 sindaci della Normandia, lancerà a Grand Bourgtheroulde il grande dibattito ...