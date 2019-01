Enti locali | nuovi fondi regionali per le infrastrutture

Ragusa - contributi agli Enti locali che hanno stabilizzato i precari : La Cisl di Ragusa-Siracusa sollecita gli enti locali territoriali a richiedere il contributo una tantum dopo la stabilizzazione del personale precario

Mantova : controlli su prestazioni sociali agevolate - accordo Enti locali-gdf : Milano, 17 gen. (AdnKronos) - Un accordo tra enti locali e guardia di finanza per vigilare sull'applicazione delle prestazioni sociali agevolate. E' stato siglato ieri, nel Mantovano, un protocollo d’intesa tra il Comune di Guidizzolo ed il comando provinciale della guardia di finanza di Mantova. L’

Sardegna IT - compagine sociale allargata : Enti locali e aziende sanitarie socie della in House regionale : Lo ha deciso l'assemblea dei soci della società in House della Regione. Quote dello 0,125% vengono invece assegnate rispettivamente all'azienda "Brotzu", alle aziende ospedaliere-universitarie di ...

Fi : Claudio Pedrazzini nominato responsabile Enti locali Lombardia : Milano, 8 gen. (AdnKronos) - Claudio Pedrazzini, parlamentare eletto alla Camera dei deputati, è stato nominato responsabile degli enti locali della Lombardia dal coordinamento di Forza Italia. Lo comunica in una nota la coordinatrice di Forza Italia Lombardia, Mariastella Gelmini. Classe 1974, impr

Salto con gli sci – Azzurri divisi in quattro località differEnti per i raduni della Nazionale : La Nazionale si fa in quattro: Colloredo e i Bresadola a Seefeld, i giovani divisi tra Tarvisio, Villach e Moena Si divide in quattro la Nazionale di Salto con gli sci. Il gruppo composto da Sebastian Colloredo e dai fratelli Davide e Giovanni Bresadola, che fino a fine 2018 ha partecipato alla Continental Cup, sarà al lavoro a Seefeld, in Austria, insieme al tecnico Ivan Lunardi, nel periodo che va da mercoledì a sabato 5 gennaio. In ...

Manovra - tasse locali : un 2019 con il rischio aumEnti : Più tasse per un miliardo di euro. Ecco il prezzo che i contribuenti italiani potrebbero pagare nel corso del 2019 per effetto della decisione del governo di lasciare mano libera a Comuni e Regioni in ...

Tasse locali - un 2019 con il rischio aumEnti : di Michele Di Branco Più Tasse per un miliardo di euro. Ecco il prezzo che i contribuenti italiani potrebbero pagare nel corso del 2019 per effetto della decisione del governo di lasciare mano libera ...

Lsu-Lpu - Furgiuele : 'ora tocca agli Enti locali assumere i lavoratori' : «Dopo tanti anni di precariato e di incertezze per tante famiglie calabresi, questo Governo ha dato una vera opportunità di assunzione a tempo indeterminato per 4500 lavoratori. Ho seguito ...

Infrastrutture - intesa su fondi per sviluppo da parte degli Enti locali : Raggiunto l'accordo , in Conferenza Unificata, su due decreti che stanziano 200 milioni di euro per la progettazione, su più anni, di Infrastrutture da parte degli enti locali . A darne notizia, il ...

A Ragusa giornata di studi dedicata agli Enti Locali : Si parlerà di dissesto degli Enti nel corso della giornata di studi organizzata dal Libero Consorzio comunale di Ragusa, in programma per oggi

Ricorso Personale ATA passato dagli Enti locali alle dipendenze Miur : emolumenti economici e anzianità : TRATTO DALLA RUBRICA “RISCATTIAMO GLI A.T.A”… OBIETTIVO: EMOLUMenti economici. DIRITTO ALL’anzianità MATURATA PRESSO L’ENTE LOCALE DI PROVENIENZA (SCATTI, AUMenti STIPENDIALI ED ARRETRATI). “Con la sentenza 28033/2018 della Cassazione è stato ribadito come il Personale A.t.a. che, trasferito dagli enti locali alla scuola, abbia subito un peggioramento economico (ossia la diminuzione della retribuzione ...

Meteo : Immacolata sotto forti vEnti occidentali e locali piogge - domenica mite : Meteo / La formazione di una vasta area depressionaria sull'Europa centrale sta traghettando correnti umide e miti piuttosto intense sul Mediterraneo centrale sin verso l'Italia. Si tratta di masse...

La situazione disastrosa degli Enti locali - proposta della Cisl Fp : La fotografia della situazione degli enti locali è tutt'altro che rosea. La Cisl FP Ragusa-Siracusa chiede l'istituzione di una sede di diagnosi

Calendario Universiadi Napoli 2019 : le date e il programma. Gli sport presEnti e le località che ospiteranno le gare : Napoli si appresta ad ospitare la 30ma edizione dell’Universiade estiva: il prossimo anno, dal 3 al 14 luglio, nella città partenopea si terrà la competizione multisport riservata agli studenti universitari con meno di 28 anni. Saranno 18 gli sport che assegneranno 234 titoli, che verranno contesi da 8000 atleti provenienti da 170 Paesi. Di seguito le date nelle quali sono programmate le varie competizioni e gli impianti e le città che le ...