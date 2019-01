Carige | chiesta garanzia pubblica su due emissioni bond per 2 mld

Banca Carige - chiesta garanzia Stato su bond per 2 miliardi : Banca Carige ha richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze il rilascio della garanzia pubblica per due emissioni obbligazionarie per un importo complessivo di 2 miliardi di euro con durata rispettivamente di 12 e 18 mesi . Lo fa ...

Carige - Di Maio : “Nazionalizzazione unica strada. Si pubblichi lista debitori. Capo della commissione d’inchiesta? Paragone” : La richiesta ai commissari di Carige di pubblicare l’elenco dei debitori, la cui unica via per il salvataggio è la nazionalizzazione, e il senatore pentastellato Gianluigi Paragone a Capo della commissione d’inchiesta sulle banche. Dopo le tensioni per il decreto approvato in dieci minuti che ricalca – nella forma e nella sostanza – quello del governo Gentiloni per Mps, Luigi Di Maio rilancia. “Nazionalizzazione ...