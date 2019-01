ecodelchisone

A Scalenghe il primo allevamento di grilli in Italia

(Di venerdì 18 gennaio 2019) ... al momento solo per alimentazione ad uso animale, ma a breve, per l'alimentazione ad uso umano con lo scopo di produrre proteine nobili e studiare efficaci tecnologie per ridurre la fame nel mondo. ...