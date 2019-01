Usa | il mistero di Emily Wade | giovane mamma scomparsa nel nulla

Blastingnews

(Di giovedì 17 gennaio 2019) E' uscita di casa per cenare con degli amici ed è sparita nel. E' un vero e proprio giallo ladi, 38enne di Ennis, città del Texas a circa 70 km da Dallas. La donna,di una bambina di 7 anni, ha fatto perdere le sue tracce sabato 5 gennaio: "Esco con dei colleghi" aveva spiegato alla madre Shirley (con la quale convive).L'appuntamento Sono ore di grande angoscia per i parenti e gli amici di. "Sono spaventata a morte" ha confidato sua madre, Shirley, durante un'intervista all'emittente televisiva ABC. La donna, ha ripercorso le ultime ore della figlia: "E' uscita intorno alle 17 dicendomi che avrebbe trascorso la serata fuori, con degli amici".Un collega della donna (che lavora come cameriera in un ristorante della catena Chili's Grill & Bar) ha confermato cheha trascorso parte della serata nel suo appartamento. "Abbiamo ...