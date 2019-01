Una stampante tascabile per dire addio alla carta

wired

Una storia bellissima! Leggete cosa ha fatto questo papà per suo figlio, con una stampante 3D!

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Sta nel palmo di una mano e si usa in maniera intuitiva per stampare ciò che si desidera su diverse superfici. Si chiama PrintBrush Xdr ed è uno dei primi modelli efficaci e convenienti dia colori a getto d’inchiostro. Pesa 260 grammi e non ha bisogno di, perché rilascia l’inchiostrottamente su, tessuto, legno e metallo.Realizzata con la collaborazione di Hp e Colop dagli svedesi di PrintDreams, che hanno brevettato la tecnologia Rmpt (Random Movement Printing Technology) per evitare l’utilizzo della, il processo di stampa avviene tramite l’applicazione per smartphone, tablet o laptop. Disponibile in bianco o nero, la miniha un’autonomia di circa cinque ore e con una cartuccia produce in media quattromila stampe, con il livello di inchiostro e la batteria che si possono monitorare via app.Considerate dimensioni, facilità d’uso e ...