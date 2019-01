NBA – Nets | Dinwiddie tra euforia e stupore | “Harden? Quell’uomo ne ha fatti 60 e abbiamo

NBA - James Harden - così esageri! 58 punti - ma Rockets ko all'OT contro i Nets : Houston Rockets-Brooklyn Nets 142-145 OT James Harden non arresta la sua folle corse e aggiunge un'altra super prestazione alla sua regular season sopra le righe: 58 punti " massimo in stagione, -2 ...

Mercato NBA - le ultime caldissime notizie : Smith Jr vicino all’addio a Dallas - i Nets corteggiano Durant : Mercato NBA, Dennis Smith Jr in procinto di lasciare i Dallas Mavericks dato lo scarso feeling con Doncic Mercato NBA, ore concitate oltre Oceano prima della trade deadline. La voce che maggiormente sta facendo rumore nelle ultime ore è quella che arriva da Dallas, con Dennis Smith Jr che è in procinto di essere ceduto. Due le franchigie alla finestra per il playmaker, Suns e Magic stanno lavorando alla trade, con Dallas che sta valutando ...

NBA - risultati : Harden travolge Memphis - segna altri 57 punti e supera Kobe. Boston - terzo k.o. di fila con i Nets : James Harden, 57 punti contro i Grizzlies. Getty Ciclone James Harden, firma il massimo in carriera di 57 punti e schianta i Grizzlies. I Celtics cadono ancora nonostante i 34 punti di Jayson Tatum, ...

NBA China Games 2019 : Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets le franchigie scelte : Nba China Games 2019 – Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets voleranno in terra cinese nel prossimo ottobre per diffondere il marchio NBA La National Basketball Association (NBA) ha annunciato che gli Nba China Games 2019 Presentati da Vivo saranno due partite di preseason tra i Los Angeles Lakers e i Brooklyn Nets. I Lakers ed i Nets giocheranno giovedì 10 ottobre a Shanghai, e successivamente sabato 12 ottobre a Shenzhen. Per i ...

L’NBA torna in Cina : Lakers e Nets giocheranno una parte della preseason 2019 nel continente asiatico : Los Angeles Lakaers e Brooklyn Nets giocheranno una serie di partite della loro preseason 2019 in Cina per gli ‘NBA China Games’ L’NBA cerca di rinsaldare il suo legame con il mercato cinese e per riuscirci, stando alle parole del reporter di ESPN Fang Yuan, Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets giocheranno una parte delle gare della loro preseason 2019 in Asia. Le due squadre parteciperanno agli NBA China Games e si ...

NBA – Knicks - la strategia per il rinnovo di Porzingis : niente massimo salariale - si inseriscono i Nets : I New York Knicks non sembrano intenzionati a rinnovare Kristaps Porzingis al massimo salariale: sul restricted free agent si fiondano i ‘cugini’ dei Nets La prossima estate i New York Knicks, a detta di diversi insider NBA, potrebbero essere fra i principali protagonisti del mercato dei free agent. Prima di tutto però, la franchigia newyorkese dovrà sistemare la situazione legata a Kristaps Porzingis. ‘L’unicorno’ lettone, ...

NBA Saturdays : i Milwaukee Bucks ospitano i Brooklyn Nets : In questo lungo filotto di gare contro squadre di New York, ai Milwaukee Bucks tocca vedersela dopo due partita consecutive contro i Knicks, anche con i Brooklyn Nets; una delle squadre più in forma ...

NBA : Lakers ko contro i Nets - i Cavs vincono all'ultimo respiro : I Nets superano i Lakers al Barclays Center, regalandosi così la vittoria numero quattordici: fondamentale la tripla, con meno di 24 secondi sul cronometro, di D'Angelo Russell che spezza le speranze ...

Risultati NBA : LeBron crolla contro i Nets - super-Jokic trascina i Nuggets : Risultati NBA, quattro incontri si sono giocati nella notte americana, non può sorridere LeBron James coi suoi Lakers NBA, nella notte a stelle e strisce sono andate in scena 4 gare. Sorpresa non da poco per i Los Angeles Lakers che sono stati sconfitti dai New Jersey Nets in maniera inopinata: 115-110 il finale dell’incontro che ha visto l’ex di turno D’Angelo Russell protagonista con 22 punti e 15 assist. LeBron James ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 dicembre) : i Nuggets vincono ancora - LeBron James incanta ma i Lakers sconfitti dai Nets : notte NBA con 4 incontri in programma che val la pena raccontarvi. Partiamo dal match della Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis tra i Pacers e i Cavaliers con il successo di quest’ultimi 92-91. Un match all’ultimo respiro, appassionante e giocato sul filo dell’equilibrio, deciso dal canestro all’ultimo secondo di Larry Nance Jr. che ha permesso a Clevaland di imporsi e centrare un successo significativo. Larry Nance ...

NBA - Indiana Pacers e Brooklyn Nets - le due squadre più calde di tutta la lega : Qui Indiana: tanta difesa e un calendario favorevole Toronto ha sempre il miglior record, della Eastern Conference e dell'intera NBA; Philadelphia, ora che ha riaccolto in squadra Jimmy Butler, rimane ...

NBA – Ben Simmons in tripla doppia nel successo dei Sixers sui Cavs : vittoria per i Nets sugli Hawks : Ben Simmons firma una tripla doppia nel successo dei Sixers sui Cavs: D’Angelo Russell si mette in luce nella vittoria dei Nets sugli Hawks Per la gioia dei fan europei, lo spettacolo NBA va in scena con ben due gare programmate in prima serata. Nella prima sfida i Brooklyn Nets superano gli Atlanta Hawks per 144-127. La franchigia newyorkese si gode l’ottima prova di D’Angelo Russell da 32 punti, 7 assist e 6 rimbalzi. Negli Hawks in ...

Mercato NBA – Dinwiddie rinnova con i Nets : “grazie Brooklyn - mi hai dato una casa” : Spencer Dinwiddie firma un rinnovo triennale con i Brooklyn Nets: la guardia bianco-nera ottiene la tanto attesa estensione del contratto Spencer Dinwiddie ottiene finalmente ciò che merita: la guardia dei Brooklyn Nets ha ottenuto finalmente il tanto atteso rinnovo di contratto. Dopo essere diventato il go-to-guy della squadra in seguito all’infortunio di LaVert, ed ver mantenuto 11.5 punti, 5.1 assist e 2.9 rimbalzi in 168 partite ...