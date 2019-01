Il paziente sta morendo | i medici gli pompano 15 lattine di birra nello stomaco e lo

Dentista si rifiuta di curare un paziente sieropositivo. Siamo rimasti a 20 anni fa - anzi peggio : È successo e chissà quante volte è già successo: un Dentista (ma tanti sono i sanitari e in ogni Paese che hanno fatto lo stesso) si sarebbe rifiutato di prestare le sue cure perché il suo cliente gli ha riferito del suo stato di sieropositività. Questo atto, così come è stato riportato, ha determinato la reazione del ministro della Salute, che ha dichiarato: “Non è accettabile che una persona sieropositiva sia cacciata da uno studio ...

Stan : «È frustrante uscire così... ma devo rimanere paziente» : Stan Wawrinka è stato eliminato dagli Australian Open del canadese Milos Raonic in quattro set, tutti decisi al Tie Break. Ecco le sue reazioni.

Ospedale di Nola - cade dal lettino e batte la testa : in fin di vita anziano paziente : Dal presidio ospedaliero 'Santa Maria della Pietà' di Nola, già lo scorso anno al centro di scandali e polemiche per il paziente curato per terra, arriva una nuova possibile vicenda di malasanità campana. Sfortunato protagonista della storia è un anziano medico, ormai in pensione. Antonio Spiezia, 73 anni di età, giunge al nosocomio Nolano per sottoporsi ad una coronografia. Durante le fasi di preparazione dell'esame clinico, però, il paziente, ...

paziente ricoperta da formiche - chiesta l'autopsia : Le immagini del suo corpo ricoperto dalle formiche durante il ricovero all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli avevano fatto il giro del web. Ora che è morta, l'interrogativo sulle scarse condizioni ...

“Miracolo” sanitario a Palermo : rimosso un raro tumore all’ovaio in stadio terminale - la paziente è salva : L’intervento chirurgico, avvenuto nell’ospedale “La Maddalena” di Palermo, ha visto la rimozione di un raro tumore dell’ovaio in stadio terminale dal corpo di una donna palermitana di 47 anni colpita da un Leiomiosarcoma ovarico. La patologia aveva dato origine a una grossa massa di circa 10 chili e di 30 centimetri di diametro all’interno dell’addome. L’intervento chirurgico, effettuato lo scorso ...

Fibrillazione Atriale - coronaropatie - arteriopatie - tromboembolismo venoso - insufficienza renale - malattie oncologiche. Come sta cambiando l’approccio a queste patologie nel paziente “fragile” : Negli ultimi vent’anni l’incremento della popolazione anziana ha determinato un aumento delle patologie croniche, tra cui quelle del sistema cardio-vascolare. In Italia, ad esempio, l’ictus è responsabile ogni anno del 10 – 12% di tutti i decessi, per questo motivo richiede un’importante gestione preventiva dei fattori di rischio, soprattutto in pazienti affetti da Fibrillazione Atriale, una frequente anomalia del ritmo cardiaco che ha una ...

San Giovanni Rotondo - infermiere stupra paziente nell'ospedale di Padre Pio : arrestato : Le indagini sono andate avanti per giorni nel massimo riserbo, per tutelare la vittima, vista la gravità dell'episodio, e lasciare tranquilli gli altri pazienti ricoverati nella struttura. Non era mai accaduto nulla di simile tra le mura della Casa sollievo della sofferenza, l’ospedale di San Giovanni Rotondo fondato da San Pio da Pietrelcina quando era frate. Il personale del nosocomio ha collaborato fin da subito con gli inquirenti per ...

Foggia - abusi su una paziente : arrestato un infermiere : Una vicenda scioccante, e che lascia davvero l'amaro in bocca arriva dalla provincia di Foggia, precisamente da San Giovanni Rotondo. Nell'ospedale "Casa Sollievo della Sofferenza", struttura sanitaria molto nota in tutta Italia, si sarebbero consumati degli abusi sessuali su una paziente da parte di un infermiere che operava nel nosocomio. Gli inquirenti, così come la struttura sanitaria, mantengono il massimo riserbo sulla vicenda, proprio per ...

San Giovanni Rotondo. paziente stuprata all’ospedale di Padre Pio : arrestato un infermiere : L'episodio nella Casa Sollievo della Sofferenza. L'uomo, di circa 50 anni, si trova ai domiciliari, in atto le pratiche di licenziamento. Massimo riserbo sulla vicenda, con gli inquirenti impegnati a capire se altre pazienti siano state vittime di violenza.Continua a leggere

Violenza su paziente - arrestato infermiere : Un infermiere in servizio nell'ospedale 'Casa Sollievo della Sofferenza' di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di Violenza sessuale nei ...

Infermiere violenta paziente - arrestato : ANSA, - SAN GIOVANNI ROTONDO , FOGGIA, , 07 DIC - Un Infermiere in servizio nell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di ...

San Giovanni Rotondo - infermiere violenta una paziente in ospedale : arrestato : Il dipendente della struttura sanitaria fondata da Padre Pio è stato sospeso dal lavoro e nei suoi confronti è in atto la pratica di licenziamento

Pavia - casa di riposo degli orrori : paziente in carrozzina a testa in giù : Abusi, nuovamente, in una casa di riposo italiana. Stavolta siamo a Pavia. Molti anziani, ospiti della casa di accoglienza Mons. Rastelli. Non ci sono ipotesi ma prove incontrovertibili delle violenze subite dagli ospiti della struttura di Pavia. C'è un video, in possesso della Polizia, che mostra una disabile in carrozzina a testa in giù. L'operatore che avrebbe dovuto assisterla guarda il cellulare, come se nulla fosse. Non solo botte e ...

Napoli - paziente ricoperta da formiche : avviata inchiesta interna (VIDEO) : La scena raccapricciante si è verificata nell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli: una donna intubata è stata sommersa dalle formiche [VIDEO] presenti all'interno della struttura. Diversi i cittadini che hanno notato le condizioni della paziente ed hanno inviato svariate segnalazioni a Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi che ha denunciato la situazione incresciosa verificatasi. L'incursione dei Nas I Nas si sono così ...