Boxe | chi è Adrien Broner | l’uomo che contende la cintura WBA a Manny Pacquiao

Boxe - Raffaele Bergamasco : “Uno dei pochi ad aver vinto Mondiali con due Nazioni diverse. Vi racconto la mia India” : ESCLUSIVA OA SPORT – Raffaele Bergamasco è uno dei tanti casi di allenatori che esportano all’estero con successo le metodologie italiane. Il 47enne di Torre Annunziata aveva guidato la Nazionale azzurra maschile nello scorso quadriennio olimpico, svezzando alcuni pugili di valore come Valentino Manfredonia e, soprattutto, Guido Vianello, peso massimo che ha appena intrapreso la carriera da professionista con grandi ambizioni. Il ...

Boxe femminile - Campionati Italiani 2018 : in archivio le semifinali - domani si assegnano i venti titoli tricolori : Si sono svolte oggi le semifinali femminili ai Campionati Italiani di Boxe, che per la diciassettesima volta sulle 96 edizioni di storia portano anche l’universo delle donne sul ring per contendersi il titolo di Campione d’Italia nelle dieci categorie previste. Sono state solo nove, però, le coppie di semifinali disputate, poiché nella categoria oltre gli 81 kg la finale è già definita, ed è Severin-Scalercio. Di seguito tutti i ...

Boxe - Campionati Italiani 2018 : definite le finali maschili - domenica si combatte per i tricolori : A Pescara si sono definite le finali dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di Boxe per quanto riguarda il settore maschile, domenica scopriremo a chi verranno assegnati le canottiere di Campione d’Italia. Non sono presenti i big in questa kermesse tricolore, nessun uomo della Nazionale si è presentato nel capoluogo abruzzese per combattere. Di seguito le finali dei Campionati Italiani: 49 kg: Cordella vs La Fratta 52 kg: Grande vs Zara 56 ...

Boxe - Campionati Italiani Assoluti 2018 : i risultati degli ottavi e dei quarti di finale maschili - da oggi in scena anche le donne : Si sta svolgendo in questi giorni a Pescara l’edizione numero 96 dei Campionati Italiani Assoluti di Boxe, cui si unisce anche la diciassettesima volta dell’assegnazione dei titoli nazionali al femminile. Di seguito tutti i risultati degli ottavi di finale e dei quarti di finale a livello maschile, con le donne che inizieranno oggi il loro percorso: 49 KG quarti – D’Alessandro-Esposito 5-0 SEMIFINALI – ...

Boxe – Fury prende in giro Wilder : il campione picchia forte - ma lo sfidante gli mostra la linguaccia [VIDEO] : Nonostante sia andato due volte al tappeto, Tyson Fury si è sempre rialzato ed ha continuato, a suo modo, a prendere in giro Deontay Wilder: lo sfidante si è permesso di fare la linguaccia al campione Grande spettacolo nella notte italiana per tutti gli appassionati di Boxe: sul ring dello Staples Center di Los Angeles si sono affrontati Deontay Wilder e Tyson Fury con in palio il titolo mondiale dei pesi massimi WBC. L’incontro si è ...

Boxe - Turchi non delude a Firenze : Conquest demolito al settimo round : Firenze - Fabio Turchi conferma di essere uno dei migliori pugili del panorama nazionale. Devis Boschiero, pur perdendo, dà spettacolo. Andrea Scarpa delude nel match di svolta della carriera. Sono i ...

Boxe - Fabio Turchi spacca tutto e difende l’International Silver WBC : Stone Cruscher manda Conquest al tappeto - trionfo per ko a Firenze : Un maestoso Fabio Turchi conserva la cintura International Silver WBC dei pesi massimi leggeri, trionfando alla maniera dei duri con un micidiale ko alla settima ripresa: alla Obihall di Firenze, il padrone di casa ha mandato al tappeto Tony Conquest, arcigno pugile britannico (33enne già detentore del titolo del Commonwealth) che cercava di soffiare la cintura al nostro portacolori. Il 25enne è stato semplicemente stellare, ha dominato la ...

Boxe - Devis Boschiero e Martin Ward regalano spettacolo : il britannico vince l’International Silver WBC a Firenze : spettacolo puro alla Obi Hall di Firenze, Devis Boschiero e Martin Ward hanno dato vita a un incontro estremamente spettacolare e intenso, il grande pugilato è tornato in Italia e l’incontro che metteva in palio il vacante titolo International Silver WBC dei pesi superpiuma ha regalato moltissime emozioni. I due contendenti si sono sfidati a viso aperto senza mai tirarsi indietro, al termine di dodici riprese intensissime ha trionfato il ...

Boxe - pesi massimi leggeri : a Firenze Fabio Turchi difende il titolo WBC internazionale silver : Ieri presso il Novotel Firenze Nord di Sesto Fiorentino è andata in scena la cerimonia del peso dei contendenti che oggi combatteranno al teatro Obihall di Firenze: per il titolo WBC International silver dei massimi leggeri l’idolo di casa Fabio ‘Stone Crusher’ Turchi cercherà la difesa contro l’ex campione del Commonwealth, Tony ‘Conqueror’ Conquest. L’incontro di questa sera verrà trasmesso in diretta su ...

Boxe - gli Europei si svolgeranno a giugno a Minsk : a Sochi invece i Mondiali maschili : Sono state scelte le sedi per i due maggiori appuntamenti di questa stagione di Boxe, Minsk ospiterà gli Europei mentre Sochi i Mondiali maschili L’AIBA ha ufficialzzato le località che ospiteranno due grandi Tornei del 2019. A Minsk (Bielorussia) si svolgeranno a giugno gli Europei maschili/Femminili Elite che serviranno come qualificazione per i successivi Mondiali. La rassegna iridata maschile avrà luogo a Sochi in settembre, ...

Boxe – Accordo Opi Since 82-Matchroom Boxing Italy-Dazn : il commento di Fabio Turchi : Le parole di Fabio Turchi nella conferenza stampa per presentare la riunione inaugurale dell’Accordo tra Opi Since 82, Matchroom Boxing Italy e Dazn “Voglio ottenere una bella vittoria nella mia città, invito tutti a venire al teatro Obihall venerdì sera per godersi questa grande manifestazione di pugilato”. Sono parole del campione internazionale silver dei pesi massimi leggeri WBC Fabio Turchi, pronunciate nel corso della ...

Boxe - svelato parte del calendario 2019 : Europei a giugno - Mondiali maschili a settembre : L’AIBA, la Federazione Internazionale della Boxe, ha svelato parte del calendario internazionale della prossima stagione. Gli Europei maschili e femminili (della categoria elite) si svolgeranno a Minsk (Bielorussia) a giugno: le date ufficiali non sono ancora state comunicate ma la rassegna continentale si disputerà in occasione degli European Games, la kermesse multisportiva in programma dal 14 al 30 giugno. La competizione servirà anche ...

Boxe : chi è Tyson Fury - l’uomo che vuole tornare a ruggire ponendo fine al dominio di Wilder nei pesi massimi : Ha trent’anni, è tornato dopo qualche problema di troppo con la cocaina e adesso, dopo esser già stato possessore delle cinture WBA, WBO, IBF e IBO dei pesi massimi, vuole andarsi a prendere anche il titolo delle WBC. Stiamo parlando di Tyson Fury. Nato a Manchester il 12 agosto 1988, prematuro di ben tre mesi, Fury porta un nome che non è casuale: i genitori gliel’hanno dato in onore di Mike Tyson, che in quegli anni dominava in ...

Boxe – Non solo Turchi-Conquest il 30 novembre a Firenze : nel sottoclou tornerà sul ring Orlando Fiordigiglio : Il prossimo 30 novembre, presso il teatro Obihall di Firenze, tornerà sul ring Orlando Fiordigiglio che affronterà l’armeno Igor Faniyan Venerdì 30 novembre, al teatro Obihall di Firenze, Fabio Turchi difenderà il titolo internazionale silver dei pesi massimi leggeri WBC contro Tony Conquest nella riunione inaugurale dello storico accordo tra l’Opi Since 82 di Salvatore Cherchi, la Matchroom Boxing Italy di Eddie Hearn e DAZN, il ...