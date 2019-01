Australian Open 2019 | Seppi e Bolelli sfiorano l’impresa! Marach e Pavic tremano nel

Australian Open 2019 - Camila sei mitica! Giorgi stende Swiatek 6-2 6-0 e vola al terzo turno! Ora Karolina Pliskova : Camila Giorgi mai così bella: l’azzurra, testa di serie numero 27, spazza via la malcapitata qualificata polacca Iga Swiatek nel secondo turno degli Australian Open con il punteggio di 6-2 6-0 in un’ora scarsa di gioco e si regala la sfida contro la ceca Karolina Pliskova, numero 7 del seeding. La sfida dura in pratica tre giochi, giusto il tempo per l’italiana di carburare: la sveglia arriva proprio nel terzo game. La polacca ...

LIVE Fognini-Mayer - Australian Open 2019 in DIRETTA : secondo turno insidioso per il ligure : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del secondo turno degli Australian Open: oggi, giovedì 17 gennaio, sul cemento outdoor Australiano il nostro Fabio Fognini sfiderà l’argentino Leonardo Mayer, alla ricerca di un posto al terzo turno, tra i migliori 32 tennisti del primo Slam stagionale. Tra i due i precedenti dello scorso anno sorridono entrambi all’argentino, me si erano giocati entrambi su terra battuta, mentre ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 17 gennaio. In campo Camila Giorgi e Fabio Fognini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata degli Australian Open di tennis: sul cemento outdoor di Melbourne è tempo di secondo turno per le parti alte dei due tabelloni di singolare e vedremo nuovamente in campo, naturalmente sul Centrale, sia il serbo Novak Djokovic che la romena Simona Halep. Anche per l’Italia è tempo di numeri uno: scendono in campo Fabio Fognini e Camila Giorgi, mentre ci sarà ...

Tabellone Australian Open 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Avanzano Nadal - Seppi e Federer : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare maschile parte lunedì 14 e si conclude domenica 27 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone FEMMINILE DEGLI Australian Open 2019 TERZO ...

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Avanzano Sharapova - Kerber e Wozniacki : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone MASCHILE DEGLI Australian Open 2019 3° ...

Australian Open 2019 - gli italiani in campo oggi (17 gennaio) : orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Tornano in scena i numeri uno italiani a Melbourne: oggi, giovedì 17 gennaio, agli Australian Open sarà tempo di secondo turno per le parti alte dei due tabelloni di singolare e vedremo nuovamente in campo, sulla 1573 Arena, sia Fabio Fognini che Camila Giorgi, e, in doppio, Simone Bolelli ed Andreas Seppi. Diretta tv affidata ad Eurosport 1 e 2, diretta streaming su Eurosport Player, diretta live testuale generale e del match di Fabio Fognini ...

Australian Open 2019 oggi (17 gennaio) : orari e ordine di gioco delle partite. Programma - tv e streaming : Tornano in scena i numeri uno a Melbourne: domani agli Australian Open di tennis sarà tempo di secondo turno per le parti alte dei due tabelloni di singolare e vedremo nuovamente in campo, naturalmente sul Centrale, sia il serbo Novak Djokovic che la romena Simona Halep. Per l’Italia ecco in campo Fabio Fognini e Camila Giorgi, e, in doppio, Simone Bolelli ed Andreas Seppi. Diretta tv affidata ad Eurosport 1 e 2, diretta streaming su ...

Australian Open programma quarta giornata : in campo Fognini - Giorgi e Serena Williams-Bouchard : La quarta giornata dell'Australian Open 2019 offre, nella notte italiana, anche un gustosissimo Raonic-Wawrinka e il confronto Halep-Kenin : la numero 1 del mondo avrà assorbito gli effetti della ...

Australian Open 2019 : Fabio Fognini e Camila Giorgi in cerca dell’equilibrio sopra la follia : “Perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia“, così cantava Vasco Rossi in “Sally”. Fabio Fognini e Camila Giorgi, domani, nel loro secondo incontro negli Australian Open 2019 punteranno proprio a questo: trovare un equilibrio nel loro essere talenti incostanti. L’esordio è stato convincente: Fabio ha sconfitto lo spagnolo Jaume Munar, agevolato anche dal ritiro di ...

Australian Open - Seppi e Fabbiano al terzo turno. I big avanti senza problemi : Lo spagnolo, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, ha battuto l'Australiano Ebden, numero 47 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2 in un'ora e 58 minuti. Approda al ...

Australian Open 2019 - le partite della notte (17 gennaio). Djokovic-Tsonga - un secondo turno che fu finale. Giorgi e Fognini sullo stesso campo : Questa notte si completerà il secondo turno dell’edizione 2019 degli Australian Open: scenderanno in campo le parti alte dei tabelloni maschile e femminile. Vedremo di nuovo in campo, quindi, sia Novak Djokovic che Simona Halep, i due numeri uno del mondo. Djokovic è atteso da una sfida dal sapore antico, quella con Jo-Wilfried Tsonga: nel 2008 il match tra il serbo e il francese fu finale del torneo, con il primo che aveva eliminato Roger ...

LIVE Sport - DIRETTA 16 gennaio : Seppi e Fabbiano volano agli Australian Open - Shiffrin salta le discese di Cortina - Dakar in diretta : Buongiorno e bentrovati alla nostra diretta LIVE di tutti gli Sport in programma questo 16 gennaio. Saranno gli Australian Open i grandi protagonisti della mattinata Sportiva. Tre azzurri in campo e poi anche tanti big nei match del secondo turno. Spazio alla nona tappa della Dakar in Perù (Pisco-Pisco), la penultima del rally raid più importante al mondo. Questo è anche il giorno della Supercoppa Italia. A Gedda in Arabi Saudita si sfidano ...

Australian Open 2019 : la sicurezza di Andreas Seppi e l’impresa di Thomas Fabbiano : Rompere la maledizione del quinto set, vincere contro un avversario che realizza 67 aces e qualificarsi al terzo turno di uno Slam. Tutto questo è quello che è riuscito a fare in una sola volta Thomas Fabbiano. E’ lui l’eroe azzurro della giornata, capace di sconfiggere al super tie-break il gigante americano Reilly Opelka, che solo due giorni prima era riuscito a superare il più illustre connazionale John Isner. Una vittoria ...

