ilnapolista

: Arrestato l’hacker di Football Leaks e del caso CR7-Mayorga - SSCNapoliNews : Arrestato l’hacker di Football Leaks e del caso CR7-Mayorga - napolista : Arrestato l’hacker di Football Leaks e del caso CR7-Mayorga È stato arrestato a Budapest. Ha 31 anni, è portoghese,… - lamortevito : #FootballLeaks, l'hacker #RuiPinto è stato arrestato in Ungheria -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Ha 31 anni, preso a Budapest Lo hannoin casa sua, a Budapest. È l’uomo che ha messo nei guai mezzo universo calcistico. Da Cristiano Ronaldo al Manchester City. È colui il quale ha dato vita a. Oggi ha trent’anni. È portoghese – proprio come CR7 – ha 30 anni. Si chiama Rui Pinto. La lunga inchiesta è stata condotta dagli agenti portoghesi della “Policia Judiciaria”. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la richiesta di estradizione.Il furto di mail al Benfica Tra i documenti più scottanti che sono stati catturati da Rui Pinto c’è l’accordo extra-giudiziale tra Cristiano Ronaldo e Kathrynper lo stupro di cui oggi lei accusa il fuoriclasse della Juventus. Un accordo che prevedeva il silenzio della donna in cambio di 375mila dollari.Ma non c’è soltanto Ronaldo. Ci sono i documenti sulle presunte ...