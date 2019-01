Tari più “salata” per le case piccole Maxi-appartamenti | sconti ai single

Tari più “salata” per le abitazioni piccole : Invariato l’incasso complessivo, ma per alcune famiglie il servizio di raccolta costerà 20 euro in più rispetto al 2018

Draghi : economia più debole del previsto - servono ancora stimoli di politica moneTaria : 'I recenti sviluppi dell'economia' sono stati più deboli del previsto e le incertezze, legate in particolare ai fattori globali, rimangono importanti. Quindi non c'è spazio per l'autocompiacimento'. Lo dice Mario Draghi ...

Sondaggio Europe Elects : se si votasse oggi la Lega sarebbe il partito con più europarlamenTari a Strasburgo : La Lega vola nei sondaggi italiani. che danno il partito di Salvini ben al di sopra del 30% e ormai addirittura più vicino al 35%. Peccato (per Salvini) che si sia votato poco meno di un anno fa... Ma a maggio arrivano le Europee e il sito "Europe Elects", che aggrega le rilevazioni effettuate in tu

VegeTariani VS carnivori - una delle due “categorie” è più esposta a tumori - allergie e malattie mentali : i risultati vi sorprenderanno : Essere Vegetariani ha molti benefici, dal preservare le risorse naturali della Terra alla riduzione del rischio di alcune malattie e persino fino ad una spassionata dimostrazione d’amore verso gli animali. Per molti, il Vegetarianismo arriva dopo il periodo delle feste natalizie in cui si consuma ogni tipo di carne e con i soliti buoni propositi per il nuovo anno e una nuova rinascita. Ma cosa accadrebbe a tutti questi propositi se arrivasse una ...

Sempre più giovani e sempre più piccoli a soffrire di disturbi alimenTari : In forte crescita il numero di adolescenti con problemi alimentari. Sono circa due milioni gli adolescenti italiani con disturbi alimentari come anoressia e bulimia con una età che continua ad abbassarsi. Il malessere arriva infatti intorno agli 11 anni e secondo i pediatri alcune bambini anche a 8 anni. Come spiega Annalisa Venditti, psicologa esperta dei disturbi del comportamento alimentare presso il Gruppo INI-Istituto Neurotraumatologico ...

VelleiTarismo più trucismo uguale Salvini : Joseph Joubert non è un amico di Macron, ma uno scrittore francese tra Sette e Ottocento, e di poche parole. Sosteneva che il castigo dei cattivi principi o capi politici è che appaiono peggiori di ...

Allergie alimenTari : 1 su 10 ne soffre - ma più spesso i sintomi nascondono altre patologie : Le Allergie alimentari sono disturbi onerosi, a causa del costo maggiorato dei prodotti, e potenzialmente pericolosi per la vita. La Dott.ssa R. Gupta, dell’Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital di Chicago e docente alla Northwestern University, nello studio pubblicato su JAMA pochi giorni fa, afferma che nonostante 1 adulto su 10 in USA soffra di Allergie alimentari, quasi il doppio delle persone sostengono di essere allergiche, ...

Davvero i parlamenTari italiani sono i più pagati al mondo? : Sul Blog delle stelle è stato pubblicato il 3 gennaio un post dove si sostiene che “L’indennità dei parlamentari italiani è quella più alta in tutto il mondo”. La fonte di questa affermazione, menzionata esplicitamente dal blog del M5s, è uno studio britannico riportato dal quotidiano Il Mattino, anch’esso del 3 gennaio. Si tratta di un’affermazione che contiene un nucleo di ...

Cammelli - pon pon e elmetti tedeschi : le parate miliTari più strane al mondo - : impossibile immaginare un esercito senza le marce: la principale disciplina per addestrare il personale militare, unire la divisione, sviluppare un senso del gomito e sviluppare l'abitudine di reagire ...

Oltre 120mila sterline all'anno : sono i parlamenTari italiani i più pagati al mondo : Una mossa per recuperare i consensi perduti, ma anche la risposta ad una richiesta di equità assai avvertita dai cittadini. Il rilancio della proposta di tagliare gli stipendi dei parlamentari di Di ...

Taglio stipendi parlamenTari - Taverna risponde a Salvini : “Non c’è niente di più concreto” : “Non c’è nulla di più concreto che tagliare spese superflue e utilizzare i milioni di euro risparmiati per le vere esigenze dei cittadini. Concreto come una fetta di pane e nutella!”. Il post su Facebook è del vicepresidente del Senato Paola Taverna (M5s) ed è a tutti gli effetti una risposta alla frenata di Matteo Salvini sul tema del Taglio agli stipendi dei parlamentari, annunciato dalla coppia Di Maio-Di Battista nel ...

Lava - alluvioni - incendi e terremoti : le immagini satelliTari (e non) più indelebili del 2018 [FOTO] : 1/18 ...

Papà Di Battista come Matteo Salvini : "Taglio stipendi parlamenTari? Ma anche cose più concrete" : "Taglio degli stipendi? Giusto, ma anche cose più concrete. No Tav, conflitto di interessi, prescrizione...". Poche parole su Facebook per Vittorio Di Battista, padre di Alessandro, che interviene sull'annuncio fatto dal figlio insieme a Luigi Di Maio, quello per cui la prossima battaglia sarà quella per una legge sul taglio degli stipendi ai parlamentari.Papà Di Battista usa la stessa espressione di Matteo Salvini, che ieri ...

Rc Auto - arriva la stangata : Tariffe più alte nel 2019 : Brutte notizie in arrivo insieme al 2019. Non c'è solo l'aumento dell'età pensionabile, scattato insieme ai fuochi di Capodanno e non sterilizzato dal governo. Ma per gli italiani arriva anche l'...