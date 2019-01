Medici e infermieri a casa in orario di lavoro 20 denunciati

Si assentano dal lavoro per andare a casa o fare la spesa : denunciati Medici e infermieri a Vibo Valentia : Si allontanavano durante l'orario di lavoro per andare a casa o per fare la spesa senza timbrare il cartellino, e, in qualche caso, anche durante le ore di straordinario. Venti tra medici, infermieri, assistenti e collaboratori a vario titolo in servizio nel distretto di Serra San Bruno sono stati denunciati dai carabinieri per truffa aggravata e false attestazioni o certificazioni di orari lavorativi.L'indagine che ha portato alla denuncia per ...

Vibo Valentia - Medici e infermieri fanno la spesa in orario di lavoro : venti denunce per assenteismo. Il video che li incastra : Si allontanavano durante l’orario di lavoro per andare a casa o per fare la spesa senza timbrare il cartellino, e, in qualche caso, anche durante le ore di straordinario. venti tra medici, infermieri, assistenti e collaboratori a vario titolo in servizio nel distretto di Serra San Bruno sono stati denunciati dai carabinieri per truffa aggravata e false attestazioni o certificazioni di orari lavorativi. L’indagine ha riguarda il periodo che va da ...

Vibo Valentia : a casa o a fare la spesa in orario di lavoro - denunciati Medici e infermieri : Venti tra medici, infermieri, assistenti e collaboratori a vario titolo in servizio nel distretto di Serra San Bruno, nella provincia di Vibo Valentia, sono stati denunciati dai carabinieri per truffa aggravata e false attestazioni o certificazioni di orari lavorativi. L'indagine riguarda il periodo da gennaio a maggio 2018.Continua a leggere

Napoli - 'Così mi hanno picchiato al Pronto soccorso'. Il dramma nascosto della violenza su Medici e infermieri : ... Liberi e Uguali, , Paolo Russo , Forza Italia, , componente commissione Bilancio, Manuel Tuzi , M5S, , componente commissione Cultura, Scienza e Università, Paolo Siani , Pd, , pediatra e componente ...

Sanità - carenza Medici ed infermieri : Minardo scrive al Ministro : La carenza di personale nella Sanità mette a repentaglio la salute dei cittadini. Interrogazione al Ministro da parte dell'on. Nino Minardo

Il nuovo direttore della Asst di Lodi : "Valorizzerò Medici e infermieri" : Lodi, 3 gennaio 2019 - Nel suo primo giorno alla guida dell'Asst , Azienda socio sanitaria territoriale, di Lodi ha voluto visitare i reparti dell'ospedale Maggiore. Poi, a pranzo, è sceso in mensa ...

Padova - Daniele morto a 17 anni sotto i ferri : identificati Medici e infermieri presenti : La procura Padovana sta procedendo all’identificazione di tutti i componenti dell’équipe che ha operato Daniele Zanon, il ragazzo di 17 anni morto per emorragia dopo un intervento per la rimozione di due barre ortopediche al torace. L’inchiesta, al momento senza indagati, è aperta per omicidio colposo.Continua a leggere

Ospedale Santobono - Medici e infermieri minacciati dal padre del piccolo paziente : La pagina fb Nessuno Tocchi Ippocrate ha denunciato l'ennesima aggressione ai danni del personale medico e infermieristico campano. 'Questa volta è toccato al personale del Santobono il 6 dicembre ...

Cardarelli caos : solo due Medici per 70 pazienti. Ed è fuga infermieri : Ore 6,30 del mattino di ieri, pronto soccorso del Cardarelli, reparto di Osservazione breve intensiva: qui sono ricoverati 72 pazienti a cui badano 2 medici di turno e 6 infermieri. Questo significa ...

Cardarelli caos : solo due Medici per 70 pazienti. Ed è fuga infermieri : Ore 6,30 del mattino di ieri, pronto soccorso del Cardarelli, reparto di Osservazione breve intensiva: qui sono ricoverati 72 pazienti a cui badano 2 medici di turno e 6 infermieri. Questo significa...

Nadia Toffa - il messaggio dall'ospedale : 'Grazie ai Medici e agli infermieri - mi danno speranza' : 'Buongiorno, eccomi in ospedale ', scrive Nadia Toffa postando una sua foto su Twitter dal reparto: 'Che bravi gli infermieri e i medici, tutti rispondono ai miei sorrisi speranzosi con sorrisi ...

Google svilupperà un assistente con l’intelligenza artificiale per Medici e infermieri : Google intende rimodellare l’app Streams, creata da Deep Mind. Un post sul blog su DeepMind Health suggerisce che l’acquisizione di Google potrebbe portare Stream a diventare un assistente AI per medici e infermieri. Allo stato attuale, leggi di più...

Morbillo : perché anche Medici e infermieri non sono vaccinati? : Che cos'è il Morbillo?Come si trasmette?Quali sono i sintomiQuali sono le complicazioniQuale è la terapiaQuali sono i test da fare per la diagnosi?Serve il ricovero?Il vaccinoDa 12 a 18 casi in più. sono quelli che possono crearsi con il contagio secondario del Morbillo. sono quei casi di persone che entrano a contatto con malati e, senza la protezione data dal vaccino, fanno circolare la malattia. In Italia a provocare questa reazione a catena ...

Neonato abbandonato in ospedale a Bari. Gara di solidarietà tra infermieri e Medici : Un bambino di 48 giorni di 48 giorni di nazionalità romena è stato abbandonato dalla mamma nell'ospedale Giovanni XXIII di Bari, dove era ricoverato da alcuni giorni per una malattia metabolica e problemi cardiaci diagnosticati fin dalla nascita. Immediatamente è partita la Gara per la solidarietà, con medici e infermieri che fanno doppi turni per non lasciarlo solo e alcuni volontari che si sono attivati per ...