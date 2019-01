Keira Knightely | “Kate Middleton? È peggio di Harvey Weinstein”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) “Kate Midldeton? ÈdiWeinstein“. A dirlo è l’attrice hollywoodianaKnightley in un’intervista al Guardian, in cui si racconta e lancia un duro attacco alla moglie del principe William. Il motivo di questo astio nei confronti della Duchessa di Cambridge è l’immagine distorta del parto che ha fatto vedere dopo la nascita dei suoi tre figli. “Posare dopo appena sette ore dal parto, tutta perfetta e come se fosse una cosa normalissima è assolutamente sbagliato. Non ha fatto trasparire il dolore che il parto comporta”, diceal giornalista del Guardian:”Nascondi il dolore, il corpo che si spezza, il seno che gocciola, gli ormoni impazziti. Appari bella, alla moda, non mostrare il tuo campo di battaglia, Kate. Sette ore dopo la tua battaglia tra la vita e la morte, sette ore dopo che ti sei aperta e la vita insanguinata ...