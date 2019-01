Giulia Schiff | allieva pilota denuncia episodi di nonnismo in Accademia

Blastingnews

: RT @OGiannino: Sul caso orrendo Giulia Schiff autorità militari stavolta agiscano con massima durezza rapidità e pubblicità, invece di cerc… - ZettiGiuliano : RT @OGiannino: Sul caso orrendo Giulia Schiff autorità militari stavolta agiscano con massima durezza rapidità e pubblicità, invece di cerc… - TODINIR : RT @OGiannino: Sul caso orrendo Giulia Schiff autorità militari stavolta agiscano con massima durezza rapidità e pubblicità, invece di cerc… - Pilipo83 : RT @OGiannino: Sul caso orrendo Giulia Schiff autorità militari stavolta agiscano con massima durezza rapidità e pubblicità, invece di cerc… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) E' una brutta storia quella che in queste ore sta tenendo banco sulle pagine di tutti i quotidiani nazionali. Stiamo parlando del caso diJasmine, la ragazza veneta di 20 anni chedi aver subito angherie nella scuola di Volo di Latina, così come riportato da SkyTg24. La ragazza vuole seguire infatti le orme del padre (civile), e il suo sogno è quello di volare con le Frecce Tricolori. E' anche una brava atleta, in quanto è stata mezzofondista a livello nazionale. La ragazza ha volutore quanto subito alla Procura militare di Roma, che ha aperto un fascicolo di indagine sul caso. Pare cheabbia presentato foto e video che ritraggono i momenti in cui quest'ultima veniva sottoposta a "certe tradizioni" che sono in voga nella vita militare. Tutto è cominciato da quando la ragazza sarebbe stata sottoposta alla "prova" nota come "battesimo ...