W il referendum non omeopatico

Tav - tra piano B e l'ipotesi referendum/ M5s - Toninelli : 'Completare la Torino-Lione non sarebbe sconfitta' : Tav, ecco il piano B: risparmi da 1,5 miliard. Ultime notizie: il Pd prepara mozione per sblocco appalti, M5s contrario al referendum. Le parole di Fico.

Conte - referendum Tav? Ora non ha senso : Aspettiamo le valutazioni costi-benefici, legali, poi il governo non si sottrae ad una valutazione di sintesi politica. Poi se ci sarà un'istanza, io non vedo negativamente l'istituto referendario". ...

Tav : Salvini - se non c'è accordo politico allora referendum : Sulla realizzazione della Tav "se non c'è una sintesi all'interno del governo decidono gli italiani come è giusto che sia". A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini arrivando al gazebo della Lega in corso Vercelli a Milano. "Nel contratto di governo - ha aggiunto Salvini - ci sono i referendum propositivi come in Svizzera, giustamente, quindi se sulla Tav non ...

Matteo Renzi : "Sulla Tav decide il Parlamento - non il referendum" : "Visto che ci hanno copiato, il Pd deve votare a favore del decreto salva-Carige", dice Matteo Renzi, in un'intervista al Sole 24 Ore, nella quale lancia anche un messaggio sulla Tav: "decide il Parlamento, non il referendum. Salvini ci metta la faccia".Sulla Tav incalza: "Devono venire in Parlamento, non solo in Consiglio dei ministri. E in Parlamento c'è una netta maggioranza in favore della Tav: noi, Forza Italia, la Lega, le ...

Tav : Renzi - 'decide Parlamento e non referendum - Salvini ci metta faccia' : Roma, 13 gen. (AdnKronos) - "Sulla Tav decide il Parlamento, non il referendum. Salvini ci metta la faccia". Lo dice Matteo Renzi, in un'intervista a 'Il Sole 24 ore'.

Salvini : se non c'è l'accordo politico sulla TAV faremo un referendum : Matteo Salvini sembrerebbe avere le idee chiare: se sulla TAV non riesce a decidere il governo, deciderà il popolo tramite un referendum , al quale il ministro dice che voterebbe sì, . Salvini ...

Tav - Salvini : "Non possiamo fermare referendum proposto da cittadini - la mia posizione rimane uguale" : 'Tav? Fatemi leggere l'analisi, se portiamo il referendum propositivo perché siano i cittadini, figurati se possiamo impedirlo, la mia posizione era e rimarrà uguale'. Lo ha detto il ministro dell'...

Tav - Chiamparino : “Analisi negativa? Il Governo non ha più alibi : dica sì o no. Chiederò referendum” : “Ora il Governo non ha più alibi: decidano, che sia un sì o un no alla Tav”. Lo ha detto Sergio Chiamparino, dopo le indiscrezioni sull’esito negativo dell’analisi costi benefici. “Non mi stupirebbe se l’analisi costi benefici desse un risultato negativo: il professor Ponti non ha mai fatto mistero della sua convinzione. Bisogna aggiungere le valutazioni sui costi del non fare e quelle politiche: quanto vale ...

Tav - Salvini apre al referendum : “Se analisi dei tecnici negativa - non potremmo fermare richiesta dei cittadini” : “Se l’analisi dei tecnici sulla Tav fosse negativa, nessuno di noi vorrebbe né potrebbe fermare una richiesta di referendum”. Così il vicepremier Matteo Salvini ha commentato il tema dell’alta velocità ai microfoni di Rtl. Il leader, però, è rimasto vago sulla relazione tecnica costi-benefici, commissionata dal ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, e consegnata ieri pomeriggio all’esecutivo, come ha rivelato il ...

referendum propositivo - maggioranza tratta per l’introduzione quorum. Lega : ‘Necessario - per M5s non è più tabù’ : Lega e M5s trattano sull’introduzione del quorum per il Referendum propositivo. Dopo le tensioni delle scorse ore perché i 5 stelle spingevano per non avere un limite minimo di elettori per far considerare valida la votazione mentre il Carroccio si opponeva, i due soci di governo vanno verso un accordo sulla soglia che dovrebbe aggirarsi intorno al 20 e 25 per cento. La Lega aveva in un primo momento presentato un emendamento al ddl di ...

Lega non cede su quorum referendum - ma è tregua con i Cinquestelle : E' tregua nella maggioranza sul referendum propositivo, senza quorum: alla fine non e' stato presentato l'emendamento della Lega alla pdl M5s di modifica dell'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare: la proposta di modifica era gia' stata scritta dal capogruppo leghista in commissione Affari Costituzionali alla Camera, Igor Iezzi, e prevedeva un quorum di validita' del 33%. Ma stamattina - alle 10 sono ...

referendum propositivo - la Lega non presenta alcun emendamento al ddl : La Lega non ha presentato alcun emendamento al ddl della maggioranza di riforma costituzionale che introduce il Referendum propositivo. Lo rende noto, alla scadenza del termine per presentare gli emendamenti, il presidente della Commissione Affari costituzionali Giuseppe Brescia (M5s).Nei giorni scorsi si era parlato di un emendamento del Carroccio per introdurre il quorum, non previsto dal ddl."Nessun emendamento è stato presentato dalla ...

Fraccaro : 'Quorum ai referendum? Decide Parlamento non Salvini' : "Condivido con Salvini che i cittadini vadano coinvolti nei processi decisionali. Detto questo, sulle riforme costituzionali la centralità spetta al Parlamento e non al Governo. Saranno quindi le ...