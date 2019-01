Uomini e Donne | Sossio Aruta e la proposta di matrimonio a Ursula Bennardo

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 15/01 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne inizia con Ursula in elegante abito rosso al centro dello studio e un breve Riassunto della sua storia con Sossio, con tanto di lettera dedicatale da lui. Poco dopo Sossio fa il suo ingresso, anche lui in elegante abito blu e nero… “Oggi sono qui perché voglio scrivere il mio futuro insieme a te” e le regala un anello! Le sorprese per Ursula non sono finite qui, Sossio ha ...

Uomini e Donne Over : Sossio Regala L’Anello a Ursula. La Reazione della Dama! : Emozioni e sentimento nella puntata di oggi di Uomini e Donne Over. Sossio Aruta ha donato a Ursula un anello di fidanzamento, invitando la dama a lasciare il programma con lui… Puntata ricca di emozioni e di sentimento quella di Uomini e Donne Over in onda oggi. Il popolare cavaliere Sossio Aruta, meglio conosciuto come: Il Re Leone, sembra avere finalmente messo la testa a posto, chiedendo alla sua dama: Ursula Bennardo, di lasciare il ...

Giorgio Manetti non guarda più Uomini e Donne e spiega il perchè : Uomini e Donne: Giorgio Manetti fa una rivelazione choc Giorgio Manetti ha rilasciato un’interessante intervista al blog SuperGuidaTv, parlando della sua vita privata, dei suoi nuovi progetti e anche della sua esperienza al Trono Over di Uomini e Donne. E proprio sul popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha fatto una clamorosa rivelazione che ha già fatto molto discutere. Cosa ha detto? Giorgio Manetti ha asserito di ...

Armando e Noel cacciati da Uomini e Donne/ Tra loro spunta Viviana : 'Con lui ho avuto un colpo di fulmine' : Armando e Noel cacciati dagli studi di Uomini e Donne: la padrona di casa Maria De Filippi smaschera la coppia del Trono over

Uomini e Donne - il dramma di Gianluca Scuotto : fatto fuori dal programma. E in studio... : Giancluca Scuotto del trono over di Uomini e Donne è triste per il mancato rinnovo della sua partecipazione al programma. La redazione del programma di Maria De Filippi, infatti, avrebbe deciso all'ultimo minuto di non rinnovargli il contratto. Ecco spiegata la sua assenza dopo la puntata memorabile

Uomini e Donne - Trono Over : Viviana illusa da Armando (che litiga con Noel) : Durante la puntata odierna del Trono Over di Uomini e Donne, dopo la promessa di matrimonio di Sossio a Ursula, il protagonista della puntata è stato Armando, con Viviana e Noel che hanno raggiunto il centro dello studio. Viviana è stata la prima a parlare, affermando di avere avuto un colpo di fulmine con Armando:prosegui la letturaUomini e Donne, Trono Over: Viviana illusa da Armando (che litiga con Noel) pubblicato su Gossipblog.it 15 ...

Uomini e Donne - trono classico : TERESA bacia ANDREA ed elimina KEVIN [anticipazioni] : Importanti novità per TERESA Langella nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne: la napoletana si è infatti lasciata andare ad un bacio con ANDREA Dal Corso, innescando la furia di Antonio Moriconi e KEVIN Basili, gli altri due suoi corteggiatori. Le anticipazioni segnalano che la Langella ha scelto di non portare in esterna KEVIN al fine di chiarire le ultime divergenze sorte con Antonio; quest’ultimo però, ...

Uomini e Donne - imbarazzo al Trono Over. La 'cafonata' delle troniste Barbara e Luisa dietro le quinte : Ieri 14 gennaio, durante il Trono over di Uomini e Donne , Stefania e Viviana si sono scagliate pesantemente contro due dame, Barbara e Luisa . Stefania in particolare ha deciso di mettersi al centro ...