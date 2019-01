Onimusha : Warlords - l'avventura samurai di Capcom è ora disponibile : Onimusha: Warlords è l'avventura samurai di Capcom, e ritorna finalmente anche per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam. Il gioco, ora disponibile, è ambientato in un mondo feudale pieno di magia, samurai e guerrieri demoniaci. Il classico è disponibile per tutte le piattaforme al prezzo di €19.99, ma vediamo di seguito tutti i dettagli nel comunicato ufficiale Digital Bros:Read more…

Onimusha : Warlords - il ritorno del primo capitolo dell’action-horror medievale di Capcom – la nostra prova : Nel 2001 Capcom metteva due mattoni fondamentali per il suo futuro, il primo capitolo della saga di Devil May Cry (il cui prossimo episodio è atteso per inizio marzo) ed il primo capitolo di Onimusha, entrambi campioni di incassi. Il perchè Capcom abbia lasciato la sua saga medievale in naftalina per cosi tanti anni non ci è dato sapere, ma in questo freddo inizio 2019 arriva la versione rimasterizzata del primo capitolo, Onimusha: ...

Onimusha : Warlords disponibile da oggi : La leggendaria avventura samurai di Onimusha: Warlords torna oggi su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam. Ambientato in un mondo feudale pieno di magia, samurai e guerrieri demoniaci, questo classico è da oggi disponibile in formato digitale su tutte le piattaforme moderne, al prezzo di €19.99. Onimusha Warlords arriva oggi su PC e Console Questa iterazione di Onimusha: Warlords ripropone ...

Onimusha : Warlords torna a mostrarsi in uno spot TV e in un video gameplay : Capcom ha da poco pubblicato del nuovo materiale video per Onimusha: Warlords, il gioco originariamente uscito nel 2001 che tornerà su PC e console all'inizio del prossimo anno.Nello specifico, come segnala Gematsu, si tratta di uno spot TV e un filmato di gameplay. Nel primo, Capcom ha anche svelato la title song chiamata "Cleave ~Ittou Ryoudan~" della band giapponese Rookiez is Punk'd.Il secondo video, invece, si concentra sul gameplay e sono ...

Onimusha : Warlords : svelati i requisiti di sistema della versione PC : Capcom ha rivelato i requisiti ufficiali della versione PC di Onimusha Warlords Remaster tramite la pagina ufficiale Steam. Si tratta del remaster del vecchio gioco originariamente uscito nel 2001, annunciato sul finire dell'estate. Essendo la rimasterizzazione di un titolo piuttosto datato i requisiti non dovrebbero essere molto alti.Come riporta DSOGaming, secondo le specifiche, i giocatori PC avranno almeno bisogno di un processore Intel Core ...