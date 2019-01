La cucina Vision di Snaidero vince il Good Design Award

Elisa Isoardi fa le condoglianze ad Anna Moroni che intanto cucina su Rete4 : “distorsioni” della televisione. Ecco come mai : “Anna Moroni è stata per tanti anni qui a La Prova del Cuoco e purtroppo ha subito una cosa brutta in famiglia, quindi noi le mandiamo un abbraccio fortissimo”, le parole in diretta di Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco non passano inosservate. Un saluto tanto affettuoso quanto improvviso nei confronti della cuoca che dopo quasi vent’anni ha salutato il cooking show di Rai1. Il motivo è legato al lutto personale che ha colpito ...