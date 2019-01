Glasgow | due giovani trovati morti in casa | “Forse uccisi dal monossido di carbonio”

fanpage

: @tumuovilmondo È veramente bella,io l’ho visitata solo due giorni perché stavo a Glasgow ma l’ho veramente adorata,… - _bfromheaven : @tumuovilmondo È veramente bella,io l’ho visitata solo due giorni perché stavo a Glasgow ma l’ho veramente adorata,… - malka8491 : RT @libribompiani: Anno nuovo, nuove letture! Ecco le nostre prime uscite di questo 2019: due notevoli noir made in UK (dalla Londra vittor… - MarianaYmeri : RT @libribompiani: Anno nuovo, nuove letture! Ecco le nostre prime uscite di questo 2019: due notevoli noir made in UK (dalla Londra vittor… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Derek Hurles e Nicole McGeachin, dueentrambi di 23 anni, sono statilunedì mattina in un appartamento in Scozia, nella zona di Thornliebank a. Forse a ucciderli ildi carbonio, ma per il momento la polizia non ha confermato questa ipotesi. I loro cani sono stativivi.