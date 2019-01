Ciclismo | ci sarà Piazza Marco Pantani a Cesenatico Il Comune omaggio il Pirata

Discovery acquisisce Play Sports : sarà piattaforma globale di Ciclismo : La combinazione dei contenuti di Play Sports Group con le esclusive sportive di Discovery creano il primo ecosistema media del mondo sul ciclismo. L'articolo Discovery acquisisce Play Sports: sarà piattaforma globale di ciclismo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ciclismo - Samuele Manfredi non è più in pericolo di vita : il 18enne sarà dimesso a breve : Giungono bellissime notizie dall’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove Samuele Manfredi è ricoverato dallo scorso 10 dicembre. Il giovane ciclista aveva infatti riportato un gravissimo trauma cranico in seguito a un incidente stradale a Toirano, travolto da un automobilista mentre si stava allenando. Il 18enne, come riporta Il Secolo XIX, non è più in pericolo di vita e sarà dimesso probabilmente entro il prossimo fine ...

Ciclismo - Davide Rebellin infinito : sarà in gruppo a 48 anni! Nel 2019 gareggerà per la Sovac : Davide Rebellin è sempre più immortale ed è pronto per affrontare una nuova stagione ciclistica. Il quasi 48enne (spegnerà le candeline il prossimo 9 agosto) ha deciso di rimanere sui pedali e di proseguire la propria attività agonistica: il vicentino vestirà la casacca della Sovac, formazione Continental algerina per cui aveva già militato l’anno scorso. Rebellin, professionista addirittura dal 1992 (subito dopo le Olimpiadi di ...

Ciclismo - Giuseppe Saronni : “Il mio ruolo nella UAE sarà defilato. Fabio Aru - stagione importante. Nibali? Avuti dei contatti…” : Giuseppe Saronni è pronto per affrontare una nuova stagione ciclistica ma il Campione del Mondo 1982 avrà un ruolo più defilato rispetto a quello di general manager all’interno della UAE Emirates. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, infatti, il 61enne ha dichiarato: “Il mio ruolo nel team non sarà più quello di prima. Non voglio più avere le responsabilità del passato, ho bisogno di più tempo per me e la ...

Ciclismo : Nairo Quintana apre il 2019 in Argentina. Il colombiano sarà al via della Vuelta a San Juan : La stagione 2019 di Nairo Quintana è pronto a partire inizierà in Argentina con la Vuelta a San Juan. sarà la prima gara per il colombiano, che punta in questa stagione a vincere il Tour de France, tornando a conquistare una grande corsa a tappe dopo la Vuelta 2016. Queste le dichiarazioni di Quintana (prese da Tuttobiciweb): “Mi hanno sempre accolto molto bene in Argentina, ecco perché abbiamo deciso di tornare quest’anno. Le ...

Ciclismo - Egan Bernal : “Il Tour mi piace tantissimo - ma ci saranno Froome e Thomas. Al Giro d’Italia posso essere protagonista” : È sicuramente uno dei ciclisti più attesi in questo 2019. In tanti stanno aspettando la crescita definitiva di Egan Bernal, stella ancora giovanissima del Team Sky, che è pronta a brillare nella nuova annata che sta per arrivare. Il colombiano, classe 1997, ha già dimostrato di avere i numeri per poter guidare lo squadrone britannico in una grande corsa a tappe e probabilmente in questa stagione gli arriverà l’opportunità. Ancora da ...

Ciclismo - la Deceuninck Quickstep scopre i programmi dei leader : Jungels sarà al Giro : A poche settimane dalle prime pedalate della stagione 2019 per le squadre del World Tour è tempo di preparare i programmi dei rispettivi leader. Per la Deceuninck Quickstep il compito è stato un po’ più semplice rispetto alla scorsa stagione grazie all’addio di alcuni big, su tutti Fernando Gaviria, ma anche Terpstra e Schachmann. La squadra belga resta comunque una delle più forti e con l’esplosione dello spagnolo Enric Mas potrà coprire tutto ...

Ciclismo - Giuseppe Martinelli fa i pronostici della prossima stagione : “Froome sarà ancora il numero uno - Moscon può diventare super - Thomas non si ripeterà” : La stagione 2019 di Ciclismo è ormai alle porte e si iniziano a fare i pronostici su cosa accadrà nel prossimo anno. Tra coloro che conoscono meglio questo sport troviamo Giuseppe Martinelli, uno dei direttori sportivi più importanti degli ultimi trent’anni. Da Marco Pantani a Fabio Aru, passando per Gilberto Simoni, Damiano Cunego e Vincenzo Nibali, la lista dei corridori diventati campioni sotto la sua guida è davvero lunghissima. In ...

Ciclismo - Peter Sagan annuncia il programma per il 2019 : niente Giro - sarà al Tour : Peter Sagan ha annunciato la prima parte del calendario delle gare alle quali prenderà parte nel 2019: lo slovacco salterà il Giro d’Italia, concentrandosi ancora una volta sul Tour de France. Interessante anche la preparazione scelta per arrivare al GT transalpino e la divisione delle gare che vedranno protagonisti gli altri velocisti della BORA. Il tre volte campione del mondo tra il 2015 ed il 2017 ha anche annunciato che non andrà a ...

Ciclismo - cosa ne sarà del Team Sky? Governo Colombiano alla finestra con una banca come sponsor - squadra attorno a Bernal : Il 2019 sarà l’ultima stagione del Team Sky nel Ciclismo che conta, la corazzata che ha dominato il mondo dei pedali nell’ultimo decennio scomparirà: il network di Murdoch ha infatti deciso di non rinnovare più la sponsorship e dunque lo squadrone britannico rischia di essere totalmente smantellato a meno che non si trovi un nuovo finanziatore di un certo livello. Arriva una clamorosa indiscrezione riportata da Beppe Conti durante ...

Ciclismo – Froome svela i programmi per il 2019 : “Tour o Giro? Ecco quale sarà il mio obiettivo” : Chris Froome svela i suoi programmi per la stagione 2019, l’ultima con la divisa del Team Sky Il mondo del Ciclismo ha avuto una forte scossa non l’annuncio dell’addio di Sky: il team di Dave Brailsford non conosce ancora il suo futuro, ma tutto lo staff è già all’opera per cercare un nuovo sponsor che permetta alla squadra di rimanere nel circuito professionistico. Il team Sky, intanto, si chiamerà così ancora per ...

Ciclismo - Chris Froome svela i piani per il 2019 : “Il mio obiettivo sarà il Tour de France” : La nuova stagione di Ciclismo è ormai alle porte e i big del circuito stanno gradualmente rivelando il loro programma di gare per il 2019. Dopo che Vincenzo Nibali ha annunciato ieri che correrà sia al Giro d’Italia che al Tour de France, oggi ha svelato i propri piani un altro campionissimo, il britannico Chris Froome. Il capitano del Team Sky, in un’intervista rilasciata alla BBC, ha dichiarato che il prossimo anno punterà tutto sul Tour de ...

La McLaren entra nel Ciclismo : sarà partner della Bahrain-Merida di Vincenzo Nibali : Il nostro obiettivo è quello di diventare i numero 1 del mondo ". McLaren sarà presente anche sulle maglie della Bahrain-Merida a partire dalla prossima stagione, Foto Twitter Cyclingnews,

Ciclismo - annuncio choc di Sky : “Il 2019 sarà il nostro ultimo anno come sponsor”. Si conclude un’era trionfale : Bomba clamorosa nel mondo del Ciclismo: Sky ha annunciato che il 2019 sarà l’ultimo anno nell’universo dei pedali. La compagnia ha comunicato la fine della sponsorizzazione della squadra ciclistica britannica, il nome del network televisivo sarà sulle maglie fino al 31 dicembre del prossimo anno poi l’addio che chiuderà una vera e propria era che ha rivoluzionato questo sport. Il Team Sky ha vinto sei Tour de France con tre ...