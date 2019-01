Treviso | scende dall’auto per salvare un gufo ma viene investita | 26enne muore sul colpo

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Voleva mettere in salvo unfermo sull’asfalto, ma è stata travolta da un’auto. Angela Pozzebon, 26 anni, è morta sula Piavon di Oderzo, nel Trevigiano, sabato 12 gennaio intorno alle 18.30. La ragazza, originaria di Montebelluna ma residente a Istrana, stava percorrendo un tratto di tangenziale particolarmente buio e ad alto scorrimento, via Serenissima, quando si è accorta dell’animale notturno. Parcheggiata la sua macchina a bordo strada, è scesa per avvicinarsi ale metterlo al sicuro, ma è stata travolta da una macchina proveniente dalla parte opposta, guidata da un 79enne, che non è riuscito a evitarla. Inutili i soccorsi.L'articolodall’auto perunmasulproda Il Fatto Quotidiano.