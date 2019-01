Roma | ha un malore in strada a Centocelle dopo un drink | morta sedicenne Forse choc

Roma : in Pronto soccorso per malore - muore per schock anafilattico : Roma – È giallo sulla morte di una ragazza di 16 anni avvenuta la scorsa notte a Roma all’ospedale Vannini, in via dell’Acqua Bullicante, nella zona di Tor Pignattara. La giovane, arrivata al Pronto soccorso per un malore, e’ deceduta a causa di uno shock anafilattico. All’ospedale sono intervenuti i Carabinieri di Roma Casilina, che hanno avviato le indagini. E’ stata disposta l’autopsia. L'articolo ...

Dramma a Roma - mamma morta nel Tevere : «Sparite gemelline di 6 mesi». Il marito colto da malore : Dramma atroce a Roma, dove una donna di 38 anni è stata trovata morta nel Tevere nelle prime ore di questa mattina: poche ore prima si sarebbe allontanata di casa insieme alle due figliolette,...

Migranti : corteo Roma - manifestante colto da malore muore in ospedale : Una persona è stata colta da malore mentre stava partecipando alla manifestazione di oggi pomeriggio, a Roma, contro il razzismo ed è deceduta in ospedale. Dai primi elementi raccolti, si tratta di un cittadino etiope di circa 55 anni, che si è sentito male nei pressi di Piazza Esquilino e, nonostante i soccorsi immediati da parte di un medico presente al corteo, è morto. L'uomo ...

Tragedia su un aereo da New York a Roma : italiano muore di malore : È stato improvvisamente colto da un malore mentre viaggiava su un aereo Alitalia da New York a Roma e per lui non c'è stato nulla da fare: un uomo italiano di 47 anni ha perso così drammaticamente la vita. Inutili, infatti, tutti i tentativi di soccorso in quota dei quattro medici presenti a bordo e che hanno provato a salvarlo in tutti i modi, servendosi anche di un defibrillatore.Il nostro connazionale, a quanto emergege, avrebbe accusato il ...

Dramma in volo - passeggero stroncato da malore sul volo New York Roma : La vittima è un 47enne italiano che ha accusato un malore mentre il velivolo sorvolava la Liguria. È stato anche soccorso da quattro medici che si trovavo a bordo che hanno usato anche il defibrillatore presente in cabina ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere