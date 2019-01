Mahershala Ali in True Detective Su Sky | «Io | nero e protagonista | un riscatto»

True Detective 3 - Mahershala Ali e un’indagine lunga 35 anni : True Detective 3, la trama Il Detective Wayne Hays ha trascorso gli ultimi 35 anni come un supplizio, per via delle conseguenze di un caso che ha sconvolto la sua carriera. Nel 1980 lui e il suo partner sul posto, l’investigatore dell’Arkansas Roland West (Stephen Dorff) vengono incaricati di condurre le indagini su due fratelli scomparsi nell’altopiano di Ozark. Ad essere coinvolta nel caso è anche l’insegnante e scrittrice Amelia Reardon ...

True Detective - la lunga attesa del nuovo capitolo ripagata da uno straordinario Mahershala Ali : Un'antologia seriale è di fatto una collezione di miniserie inserite sotto una stessa etichetta, sotto uno stesso cappello che le identifichi per il tono, il genere, lo stile e l'anima delle diverse produzioni. Di fatto è un modo per vendere una miniserie al pubblico e ai produttori senza sforzarsi troppo: sai già cos'è e chi la fa, non hai bisogno di altro.Ovviamente quanto scritto sopra può anche ritorcersi contro autori e produttori. Come ...