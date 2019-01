I posti venduti in aereo non ci sono | famiglia costretta a viaggiare seduta sul pavimento

Lo spray e la calca - poi il crollo. Strage di ragazzini in discoteca : “469 posti - venduti 1400 biglietti” : Il giorno dopo, la vecchia balera è ancora più triste, decadente, incongrua. Un palazzone di cemento scrostato in mezzo ai campi e alle case coloniche delle placide Marche. Un piccolo piazzale di parcheggio. Tante bottiglie di acqua in terra. Una calza nera, ultimo segno di una fuga scomposta. Doveva essere una festa per i ragazzi accorsi a sentire...

Tragedia in discoteca - le indagini 'Venduti 1.400 biglietti per 469 posti - morti per il cedimento delle balaustre'

Tragedia in discoteca - le indagini : “Venduti più biglietti dei posti disponibili” : C’era troppa gente dentro la discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove è scoppiato il panico, forse perché qualcuno ha usato uno spray urticante, e dove nella calca sono morte 6 persone (Asia Nasoni, 14 anni, di Senigallia; Daniele Pongetti, 16 anni, di Senigallia; Benedetta Vitali, 15 anni, di Fano; Mattia Orlandi, 15 anni, di Frontone; Emma Fabini, 14 anni, di Senigallia; e mamma Eleonora Girolimini, 39 anni, di Senigallia). Sono ...

