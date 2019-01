Beppe Fioroni | ' Ora estradare Alessio Casimirri per la verità su Aldo Moro'

Blastingnews

(Di lunedì 14 gennaio 2019) L'arresto dell'ex terrorista Cesare Battisti che, questa mattina è atterrato all'aeroporto di Ciampino, è stata l'occasione che ha dato spunto a Giuseppe, ex Presidente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla strage di Via Fani, per inviare una lettera aperta al Governo M5S-Lega affinché, dopo questo importante risultato, si attivi con il governo del Nicaragua per ottenere l'estradizione dell'ex appartenente alle Brigate Rosse. Lo scopo, ovviamente, sarebbe quello di arrivare finalmente allasul sequestro e omicidio diChi èentra a far parte delle Brigate Rosse nel 1977, dopo aver militato in diverse organizzazioni dell'estrema sinistra romana come, ad esempio, Potere Operaio. All'interno della gerarchia brigatista viene conosciuto anche con il nome di battaglia di Camillo. Prende parte al ...