Redistribuzione monete della Fontana di Trevi | taglio netto per la Caritas

(Di domenica 13 gennaio 2019) A quanto sembrerebbe, la decisione sulle monetinedidi Roma dovrebbe risalire a circa un anno fa, quando già i primi di Ottobre il Campidoglio aveva deliberato di non volerle più convogliare verso le casse. Adesso la decisione sta per divenire realtà: all'ente pastoraleCEI infatti sono stati concessi gli ultimi tre mesi prima che il flusso generato dalle monetine dei turisti subisca dei profondi cambiamenti.Scontro Campidoglio-Chiesa per le monetinediOgni anno, milioni di turisti provenienti dall'Italia e da tutto il mondo esprimono un desiderio gettando nelladidi Roma una monetina: a volte sono centesimi, a volte euro, ma nel giro di 365 giorni in media si raccoglie all'incirca 1,5 milioni di euro. Una cifra non indifferente che l'amministrazione del Comune di Roma da anni ha interamente devoluto alle ...